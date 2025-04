Gran Hermano: quiénes quedaron nominados este miércoles 9 de abril

Los participantes fueron convocados al confesionario para conformar la placa de nominados de cara al domingo.

Una exfigura de Telefe reveló por qué tendrá que ir al quirófano

Una personalidad reconocida del canal Telefe se expresó públicamente sobre una elección personal vinculada a su salud física, que implicará someterse a una intervención quirúrgica. La protagonista es una mujer que alcanzó notoriedad recientemente gracias a su paso por un reality de la señal, donde estuvo envuelta en diversas tensiones sentimentales.

La protagonista del caso es Jenifer Lauría, integrante de la actual temporada de Gran Hermano y pareja del exjugador Giuliano "Nano" Vaschetto. La relación entre ambos vivió un episodio íntimo que terminó con el joven santafesino necesitando atención quirúrgica. A raíz de ese episodio, Lauría resolvió agendar una operación con fines estéticos.

Embed

"Me preguntan que me voy a hacer. Me voy a operar las lolas. No me gusta, me pesan, las tengo gigantes. Y uno vuelve al lugar que fue feliz. Es el que me operó la nariz, fijense. Me quedó súper natural", comentó Jenifer ante los miles de usuarios que siguen su cuenta oficial de Instagram.

Respecto al incidente que padeció Vaschetto, lo que ocurrió fue una rotura del frenillo, una situación que, aunque poco comentada, es más común de lo que muchos imaginan. Jenifer, por su parte, también ofreció su testimonio al respecto: "Veníamos ya mal, ya estaba lastimado... No podíamos más, le dolía mucho y por eso se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito... Cada vez que estábamos (Nano) lloraba de dolor".