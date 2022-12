Harry Styles deleitó a los fanáticos argentinos en River

Harry Styles, el artista inglés de 28 años, ha comenzado una brillante carrera hace más de 12 años en la música, sin dudas marcado por la banda One Direction. En la actualidad, es uno de los artistas más relevantes de la escena pop y marca el rumbo en el género. Y este fin de semana brindó dos shows en Argentina, puntualmente en la cancha de River Plate, donde los fanáticos, que agotaron rápidamente las entradas, se deleitaron con el concierto pop.

Así, además de presentar temas de Harry’s House, como Daylight, Cinema, Keep Driving y Satellite, Styles no privó a sus fans, que lo aguardaron por dos años, de éxitos de su material como Watermelon Sugar High, Matilda y Adore You, que fueron cantadas por el público con devoción. El show transitó un recorrido por toda su carrera generando emociones entre sus fans,