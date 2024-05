Ingrid Grudke contó que fue abusada durante su carrera de modelo. 

La modelo relató que “de grande me di cuenta que fueron varias las situaciones y momentos, que si hoy lo cuento es un abuso. El manoseo y algunas cosas más que no quiero entrar en detalles porque hay personas o nombres que no podés dar”.

“En ese momento estaba naturalizado, pero hoy me doy cuenta que es un abuso. Tuve sexo para que me dejaran en paz", lamentó Grudke.

En ese sentido, la actriz señaló que “es que un hombre te molesta mucho porque quiere salir con vos y, en realidad, solo quiere tener sexo con vos, y era como 'no es que me gusta tanto, pero ya está'. Ahora lo pienso y me pregunto por qué dije que sí en ese momento. Es que ahora las mujeres hablamos, contamos... así, hablando con amigas, te das cuenta de que eso es un abuso también”.

Además la rubia contó que “tuve situaciones incómodas, como que te citen a un casting y no ver a nadie. Llegás a la oficina de un señor con nombre, pero no lo podés decir porque es su palabra contra la mía. Actualmente si lo digo es un escándalo. Yo no tengo pruebas para decirlo, es su palabra contra la mía”.

Para finalizar, la fisicoculturista alertó que “un casting es una entrevista de trabajo, no necesitas salir con nadie para quedar”.

Ingrid Grudke contó que sin ser modelo conocida ganaba más dinero que otras

En la misma entrevista, la modelo aseguró que “yo trabajé mucho con mi pelo natural y facturé muy bien. No era conocida y ganaba más que una top model”.

La conversación también tocó el lado oscuro de la moda, particularmente la competencia entre modelos. “Yo siento que tengo muchas amigas en el medio. No me hago cargo de las inseguridades de otra”, afirmó Ingrid con claridad.

Además, recordando un íntimo detalle de su carrera, Ingrid reveló que “en un casting de Giordano, Lucía Uriburu me sacó de la fila y me dijo: ‘adelgazá cinco kilos que no vas a parar de trabajar’”. Pero este comentario la rubia lo tomó como un consejo para su carrera, no como una agresión.

Por último, reflexionando sobre el peso y la belleza, afirmó que “en Argentina todo el mundo quiere ser flaco. Ser flaco no es sinónimo de belleza, tenemos que erradicar eso”.