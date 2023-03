Javier García dijo por qué finalizó su relación con Guillermina Valdés

image.png

Fue el periodista Ángel de Brito en su ciclo LAM quien aseguró que el romance entre Guillermina Valdés y Javier García, arquero de Boca Juniors, habría culminado. El futbolista confirmó la situación a Ale Castelo y la razón que dio fue que se sintió abrumado por el revuelo mediático que se generó. “Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto con las cámaras. No la llamé más a Guille”, le habría manifestado el futbolista al cronista.