Jennifer Aniston despidió a James Burrows con un emotivo homenaje tras su fallecimiento.

Jennifer Aniston le dedicó un sentido homenaje a James Burrows , director de Friends , a quien solía referirse cariñosamente como “ papá ”, mediante un extenso mensaje publicado en Instagram el sábado 20 de junio , un día después del fallecimiento del realizador , ocurrido a los 85 años .

“Vaya, vaya… Papá Burrows” , escribió la actriz de 57 años al inicio de su publicación en Instagram . “Lo más difícil de escribir esto es que pasaste toda una vida haciendo que la gente se sintiera amada , y ahora parece imposible plasmar todo ese amor en unos pocos párrafos ”, expresó Jennifer Aniston en la red social Instagram , donde compartió el mensaje dedicado a James Burrows .

La actriz que interpretó a Rachel Green rememoró que James Burrows se dirigía a ella y al resto del reparto de Friends como “ chicos ”, y que era frecuente escucharlo preguntar “¿Dónde están los chicos?” o comentar “Veamos si los chicos pueden hacer funcionar el chiste” , expresiones que, según la propia Jennifer Aniston , no implicaban “ninguna presión ” ni tensión en el set de Friends .

La actriz contó que Burrows llamaba “chicos” al elenco y repetía esa expresión durante el trabajo en la serie.

“Sus propios hijos fueron lo suficientemente generosos como para compartirlo con todos nosotros , que tuvimos la suerte de conocer su presencia única e irrepetible”, escribió la actriz Jennifer Aniston , destacando la figura de James Burrows .

Y expresó: “Fue una figura paterna para mí. Siempre se preocupó por mí, me celebró, me enseñó, me guió, me sostuvo, me apoyó y me acompañó en los momentos más difíciles, en los más felices y en los más decisivos de mi vida”.

El homenaje de Jennifer Aniston incluyó fotos con James Burrows y la imagen del reparto de Friends en un vuelo a Las Vegas en 1994.

El legado emocional y las enseñanzas que dejó James Burrows

La actriz también destacó la enseñanza central que el director transmitió al elenco de Friends. “Nos enseñó —a los chicos— lo importante que es amarse, respetarse mutuamente, cuidarse, cubrirse las espaldas y apoyarse, pase lo que pase”, señaló Jennifer Aniston, subrayando el valor del trabajo en equipo en Friends.

El mensaje concluyó con una despedida profundamente íntima y emocional: “Extraño tu voz. Extraño tu risa. Extraño tu brillantez. Dondequiera que estés, espero que alguien esté preguntando: ‘¿Dónde están los chicos?’”, dejando una fuerte carga nostálgica vinculada a Friends y a James Burrows.

Acompañando el mensaje, Jennifer Aniston publicó una serie de imágenes que incluyeron fotos junto al director en distintas ceremonias de premiación, una toma en la que aparece con su compañero de elenco David Schwimmer y James Burrows durante un evento, además de la recordada fotografía que el propio realizador capturó del reparto completo de Friends a bordo de un avión rumbo a Las Vegas en 1994, previo al estreno del episodio piloto de la serie Friends.

David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc también publicaron tributos a James Burrows tras la muerte del director.

El elenco de “Friends” despide a James Burrows

La familia de Burrows informó a la revista People que el director falleció en calma el viernes 19 de junio, acompañado por sus seres más cercanos, aunque no se brindaron precisiones acerca de las causas de su muerte.

Por su parte, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc también compartieron sus propios mensajes de homenaje ese mismo viernes.

Schwimmer, de 59 años, coincidió con Aniston al definir a Burrows como una especie de figura paterna. “Jimmy Burrows sacaba lo mejor de cada actor con el que trabajaba y elevaba cada programa que dirigía, haciéndolo más divertido y más conmovedor de lo que cualquiera esperaba”, escribió el actor que interpretó a Ross Geller en sus redes sociales.

En sus memorias de 2022, Burrows recordó que se enamoró del guion del programa y anticipó el impacto mundial que tendría.

“Su calidez, humildad y generosidad nos hacían sentir seguros, como una familia, y estoy seguro de que no fuimos el único elenco que se sintió así. Cuidaba de nosotros dentro y fuera de cámara”, añadió el actor, que también lo definió como “afectuoso, sabio, motivador, exigente, formativo, paciente, inspirador y divertido”.

Por su parte, LeBlanc, de 58 años, publicó una imagen junto al director tomada durante el especial televisivo Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows en 2016. “Jimmy, las palabras no pueden describir el impacto y la influencia que tuviste sobre nosotros y sobre todos los que tuvieron la suerte de conocerte”, escribió el actor que interpretó a Joey Tribbiani durante las diez temporadas de la serie.

Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay, también dedicó unas palabras de despedida al director con el que trabajó tanto en Friends como en The Comeback. “Gracias, Jimmy. Quiero decir… por todo”, publicó en sus redes sociales.

Muere a los 85 años el director James Burrows.

La vinculación de Burrows con Friends se remonta a los inicios del proyecto, antes de que la comedia alcanzara repercusión mundial. En su libro de memorias Directed by James Burrows, publicado en 2022, el director recordó que, a pesar de tener la agenda colmada, desde el primer momento tuvo una “buena intuición” respecto de la serie.

“Me enamoré inmediatamente de esos seis chicos en las páginas del guion. El 95% del guion original del piloto llegó a emitirse”, escribió. Burrows también recordó que advirtió al elenco sobre el alcance que tendría la serie en sus vidas. “Les dije a los chicos: ‘Esta es su última oportunidad de disfrutar del anonimato. Una vez que la serie se estrene, no podrán ir a ningún sitio sin ser perseguidos’. Ninguno me creyó”, contó en su libro.

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Durante su trayectoria profesional, James Burrows estuvo al frente de la dirección de más de 1.000 capítulos televisivos, recibió 48 nominaciones y obtuvo un total de 11 premios Emmy.

Su figura quedó estrechamente vinculada a producciones emblemáticas como Cheers, Taxi, Frasier, Will & Grace y The Mary Tyler Moore Show, además de los 15 episodios de Friends que dirigió, entre ellos “The One with the Blackout”, trabajo por el cual volvió a ser nominado a los Emmy.