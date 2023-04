En una conversación con la revista Paparazzi, Jey Mammon confirmó que no está enojado con nadie, habló sobre cómo se siente con la situación y compartió algunos detalles sobre su futuro trabajo en los medios. A pesar de que Telefe le negó la conducción de La Peña Del Morfi, el artista aseguró que su regreso a la pantalla será pronto: “ La televisión es mi lugar, así que pronto probablemente volvamos a la televisión ”.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y la fuerte condena social, Jey Mammon está tratando de reconstruir su carrera. Sin embargo, aún no hay un anuncio oficial sobre su regreso a la televisión, por lo que es posible que sus declaraciones solo se basen en planes futuros inciertos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCrPiNbog2Mv%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJymaG6uVx4ZCjdNAq9jftkYjVwS2bPMbqRiKnzjSP9MxfCZCLySyhZAZBQg48ZAhGqeMkqyJKx0mW3NuX3ZBGMOv7qqJypzNRIYVg1kfgbBtqoTEnHHZBMwfDPZCpJnZC4Jh4MCLjaV9A7ZBdWktlZAgAH73umZAW45mQZDZD View this post on Instagram A post shared by JEY MAMMON (@jeymammon)

Jey Mammón volvió a estar activo en sus redes sociales luego de varios días de tormenta mediática. En Instagram, compartió una foto de su gato dándole la bienvenida después del viaje, mostrando que su espíritu no solo revivió, sino que también iba y venía con sus seguidores.

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. ¿A dónde más voy a volver si no es Argentina? Y acá estoy, volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, insistió una y otra vez Jey Mammon en sus últimas declaraciones.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqJVbmduR1c%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJymaG6uVx4ZCjdNAq9jftkYjVwS2bPMbqRiKnzjSP9MxfCZCLySyhZAZBQg48ZAhGqeMkqyJKx0mW3NuX3ZBGMOv7qqJypzNRIYVg1kfgbBtqoTEnHHZBMwfDPZCpJnZC4Jh4MCLjaV9A7ZBdWktlZAgAH73umZAW45mQZDZD View this post on Instagram A post shared by JEY MAMMON (@jeymammon)

“No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví, tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad, que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”, afirmó Juan Martín Rago, verdadero nombre del humorista.