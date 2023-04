Jey Mammón contó cómo es su vida luego de la denuncia. 

“Hola, Marian, ¿qué hacés? Yo en España, tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla”, comenzó diciéndole el ex conductor de La Peña de Morfi a la periodista.

Luego, Brey le preguntó acerca de una posible denuncia a Lucas por “calumnias e injurias” y la continuidad de Fernando Burlando como su abogado defensor. “Aún no tomé ninguna decisión. Él fue mi abogado defensor en su momento, pero si me preguntás ahora, todavía no tomé ninguna decisión”, respondió el músico a la vez en que hizo referencia al momento en que fue sobreseído en la denuncia de presunto abuso.

Jey contó que “trato de desenchufar. Te juro que no quiero ahora pensar en nada. Yo hoy no necesito abogado salvo que decida accionar, el origen sería ese (calumnias e injurias) y tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad es que estoy esperando... Tengo mi cabeza en apagado, en mute, hasta que decida qué es lo que voy a hacer”.

Su discurso Jey Mammón se refirió a la condena social que acarrea y la posibilidad de llevar a la Justicia a Benvenuto. Twitter

También fue consultado acerca del trato que recibe de parte de los argentinos residentes en Madrid que lo reconocen por la calle. “Los argentinos acá me tratan con mucho amor, se dicen muchas cosas...”, dijo.

Ante el escándalo mediático, Jey Mammon quedó suspendido de sus actividades laborales en Telefe y decidió trasladarse a España “porque necesitaba relajar la cabeza”, según confirmó él mismo en diálogo con la prensa en Ezeiza.

Cecilia Roth desmintió haber alojado a Jey Mammón en España

Luis Ventura indicó en el ciclo A la tarde, América Tv, que el conductor se iba a alojar en la casa de una famosa durante el tiempo que permanezca en Madrid.

Se dijo que sería Cecilia Roth quien recibiría en su domicilio a Jey. “Finalmente me han pasado la información de que Jey Mammon va a parar en la casa, en el domicilio de Cecilia Roth, amiga incondicional de Jey. Ella está en España y, de alguna manera, en este mal momento que le tocó vivir, le abrió la puerta para abrigarlo, para contenerlo y para bajarle los decibelios. Es información confirmada”, sostuvo el periodista.

Y agregó que “Jey Mammón ha tenido amigos con mucha jerarquía y con mucho poder: Nazarena Vélez, Gerardo Sofovich, Cecilia Roth. Es gente que quizá uno olvida que ha tenido contacto con él, pero que en el día de hoy está rindiendo su cobijo en un momento difícil de su vida”.

Sin embargo, contactada desde Mitre Live, Cecilia Roth negó que haya alojado al conductor en su vivienda de Madrid y contó que ella se encuentra en Barcelona trabajando.

La actriz aclaró que “sé lo que se dijo, pero yo no tengo casa en Madrid. Alquilo un apartamento siempre, casi siempre el mismo, pero no tengo casa en Madrid. Eso primero. Y no estoy en Madrid, estoy en Barcelona rodando”.

Y añadió que “se empieza repitiendo(el supuesto rumor) y se continúan agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y, según lo que decís, podés estar haciendo mucho daño irreversible”.