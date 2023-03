La dura respuesta de Lucas Benvenuto a Jey Mammón. 

Jey Mammon remarcó respecto a la declaración que Lucas Benvenuto dio a la Justicia en 2020: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”. En el momento en que el denunciante inició la causa, la Justicia sobreseyó al artista alegando que el caso se encontraba prescripto.

Lejos de desmentir su relación con Lucas Benvenuto, en su descargo Jey Mammon aseguró que estuvieron juntos durante unos años, pero que en ese entonces el denunciante no tenía la edad que declaró en la causa. “Yo, a Lucas, lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta ese día y que tenía 14. Él, en esa fiesta, tenía 16”, sostuvo el conductor.

En lo que puede entenderse como una respuesta a los recientes dichos de Jey Mammon, Lucas Benvenuto compartió desde sus historias de Instagram una foto de él mismo con la canción Cae el sol, de la banda Airbag. En la letra, se escucha y se lee en el posteo: “Quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar / Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir / No ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad / No queda nadie en la ciudad, pero por vos, me quedo acá”.

Denuncia Lucas Benvenutocompartió desde sus historias de Instagram una foto de él mismo con la canción Cae el sol. Twitter

Además, Lucas Benvenuto sumó también en sus historias de Instagram el reel de la carta que se dedicó a sí mismo bajo el título: "Carta a ese niño que fui algún día". En la publicación en cuestión escribió: “Acá estoy, siempre”, junto al emoji de un corazón partido con una venda.

La denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón

El denunciante contó que conoció a Mammon a través de un amigo en común, un mayor de edad, y fue a su casa en Balvanera, para un primer encuentro. Cuando despertó, se percató de que ambos estaban desnudos.

Benvenuto aseguró que luego de pasar la noche en lo del conductor se dio cuenta de que tenía signos en su cuerpo parecidos a los que experimentó “la primera vez que fue abusado sexualmente”.

“Para la justicia, quizás, la causa haya prescripto porque pasaron varios años y esto es algo que tiene que cambiar. Tiene que saber que, del otro lado, del mío, se vive como el primer día estos abusos, el tiempo no pasa. Se congela. Sufrís más de lo que sufrís en ese momento porque entender, es lo que más duele en estas historias. Y, generalmente, se entiende cuando llegas a la adultez”.

Luego de su entrevista en el programa “A la Tarde” en el que dio a conocer, por primera vez, la denuncia contra Mammon, también habló en un vivo de Instagram sobre el tema.

“Fue muy duro cuando me dijeron que el caso había prescripto. Fue muy duro escuchar la palabra ‘prescribió’ después de haberme animado a hablar, que es lo más difícil”, contó.

“Mi caso no se va a poder volver a abrir, no hay vuelta atrás. Todos me dijeron que vaya por el juicio por la verdad. Pero en ese juicio no hay condena, no voy a poder obtener condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro”, finalizó.