Jorge Martínez se casa nuevamente: quién es la mujer que “lo salvó” y cómo se conocieron. 

Jorge Martínez tuvo un intento de suicidio a principios de enero, fue internado en una clínica de salud mental y, tras recuperarse, en abril se casará con una ex pareja. El actor sellará su amor con una empresaria mexicana. Los detalles, en la nota.

Después de 35 años, esta telenovela toma forma porque esta semana fueron al registro civil de la calle Uruguay para pedir fecha de casamiento. Sería en abril, estarían disponibles fechas después del 15", concluyó.

Además, en Puro Show (El Trece) celebraron la noticia y Matías Vázquez, conductor del programa, aseguró que “tiene que ver con lo que nos confesó su propia hija, Agatha. La hija que dijo ‘mi papá hoy está feliz, ni yo lo puedo creer’”.

“¿Qué pasó con Jorge Martínez? Ustedes recuerdan cuando a principio de año hablábamos de esta situación donde habría querido quitarse la vida, que fue una internación, él estaba en la Casa del Teatro, noticia de último momento. De golpe, silencio, todo hermetismo, nadie sabía nada que pasaba con Jorge Martínez. Y apareció una mujer que le salvó la vida”, explicó Vázquez.

Qué dijo Jorge Martínez tras su intento de suicidio

Tras la preocupación por su situación, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio presentaron en El Run Run del Espectáculo (América) un audio que les envió Jorge Martínez desde su internación, donde expresó: "Hola, sigo internado, pero no pueden hacer nada. Es un tema muy particular, no puedo contar esto por teléfono”.

"Les deseo un 2025 extraordinario, como se merecen. Que vuelvan al programa que me encanta ver los sábados y domingo y bueno, lo mejor para ustedes, un beso grande", agregó.

“Y bueno, todo junto, se juntó todo Lío, ya hablaremos personalmente de todo", concluyó Jorge Martínez sin dar mayores detalles sobre su difícil situación.

Cabe recordar que Linda Peretz había declarado que el artista estaba atravesando un momento complicado de salud desde hacía tiempo. “Tiene un cuadro de depresión muy grande. Él ingresó a la casa ya muy deprimido”, dijo sobre el motivo de su traslado a La Casa del Teatro.