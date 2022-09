Jujuy Jiménez contó una extraña anécdota con un uruguayo

Antes de dejar su teléfono apagado y no aparecer más en las redes sociales por unos días para meterse en The Challenge, el nuevo reality que está preparando Telefe con la conducción de Marley , Jujuy Jiménez estuvo de visita en los estudios de Luzu Tv y fomó parte del cicli Antes que nadie.

En medio del programa, caracterizado por ser distendido y descontracturado, y que cuenta con la conducción de Diego Leuco , la ex de Guillermo López pasó un buen momento conversando de diversos temas, y destacó un insólito momento que atravesó en uno de sus viajes por el mundo al toparse con un fanático que se encontraba en el mismo lugar que ella.

"Lo que una vez me pasó es que estaba en Grecia, y cuando encontrás gente que habla en tu mismo idioma, de repente te ponés a charlar”, arrancó diciendo Sofia Jiménez, y mirando al resto de los integrantes del ciclo radial añadió: “Fluye la conversación y vienen dos uruguayos”.

image.png

“En realidad creo que me habían reconocido. Empezaron a saludarme y decirme, ' Jujuy que hacés acá´. Y yo estaba tomando algo y tenía como un sorbete. En eso viene el tipo, como que se me acerca, y me dice, áy, ¿puedo tomar de tu pajita?”, prosiguió.

Sin frenar su narración, y reviviendo aquel insólito pedido de un turista, Sofía comentó: “Fue entonces que me dijo, ´¿puedo tomar de tu pajita para sentir tu baba?´. Y siguió detallando, ´es la única forma que voy a sentir tu baba´. ¡Como va a decir porque es la forma más fácil de tener tu baba!”.

“Es desagradable. Nunca me dijeron algo tan raro”, concluyó Jiménez. Sin dudas, ese ha sido el piropo, o el pedido, más raro que Jujuy ha recibido en su vida y por algo lo tiene tan en la memoria, a tal punto de recordarlo en la nota en vivo con los integrantes del exitoso programa que se escucha y se ve vía streaming.