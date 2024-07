Julieta Poggio dijo que tiene una relación abierta: el acuerdo con su novio

“Ya no soy más celosa”, dijo la ex Gran Hermano. Tras blanquear que estuvo enamorada de Marcos Ginocchio, Julieta Poggio habló de su vínculo amoroso.

Durante su tiempo en el encierro, su conexión con Marcos nunca quedó completamente clara. Además, el interés de los fans en redes sociales, expresado con el hashtag "Marculi", intensificó aún más la situación. Con el tiempo, la actriz decidió compartir algunos detalles al respecto.

Durante su participación en el stream de Telefe "Te pido mildis", donde también estaba su hermana Lolo, la protagonista de "Coqueluche" reveló estar en una relación abierta y compartió los beneficios de este tipo de acuerdo amoroso. “Tener una relación abierta es poder hacer todo lo que querés estando de novia. Por ejemplo, ‘pollerear’, tener una persona que te habla siempre, que está ahí para vos, que te escucha y, al mismo tiempo, estar soltera”, analizó.

Julieta Poggio afirmó que tiene una relación abierta.

En ese instante, Juan Otero, uno de los presentadores del programa, le presentó una situación que parecía desafiante. “¿Y si todo eso lo hace el otro?”, indagó el hijo de Flor Peña. Pero Julieta no tuvo dudas: “¡Me ch... un huevo! Te juro. Estoy tan segura de mí misma, y a él le pasa lo mismo, que sé que a él no le va a gustar nadie más que yo”.

“Entonces, ¿hay alguien?”, deslizó Sabrina Cortez, exparticipante de la actual edición del reality. “Sí, sí. No es que ya lo llevé con mi familia, pero sí… “, se sinceró Juli. “Como amigos con derechos”, acotó Lolo, y su hermana sumó: “Es una relación en la que cuando estamos es súper intenso y después ya está, cada uno con su vida”.

“Yo siento que si estás en una pareja abierta y salís con 3, con 4 o con 5, y uno ya te cambia algo de lo que sentís por tu pareja, ahí hay algo que está mal”, analizó Otero, y Julieta se mostró de acuerdo: “Por ahora, no me pasó”, admitió. “¿Se habla cuando estuviste con alguien?”, quiso saber Sol Ulloa, y la actriz contestó de manera afirmativa: “Si me pregunta, le cuento. Ese es el pacto que hice con mi novio. A mí me encanta hablar las cosas. Ya no soy más celosa, se me pasó”.

La vida sentimental de Julieta Poggio volvió a estar en el centro de la escena.

En ese momento, el hijo de Florencia Peña mostró interés en profundizar y le preguntó a Poggio: “¿Tenes la vara baja o alta en el amor?”. Tras unos segundos de duda, la joven respondió: “La vara está un poco baja la verdad, conformarte con poco, con un mensajito, con un detalle que no tendríamos que enaltecerlo. Está baja la verdad”. Para concluir el tema se sumó Sol Ulloa, quien opinó al resoecti: “La vara está tan baja que romantizás hasta el mínimo detalle”.

