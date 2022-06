Justin Bieber tiene paralizado el rostro

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCeorE9OjqX9%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJTqy7jieYQeOOyZCAgK2TwTks2tBugrVCdq5SPZCvv9F7kgEYmjK2bLBizxhem2EH9R1cBfCGBeoVej2zK08p3bwRQM7wCq5xBLDMDi39UKESpaGgBCC7uyuJFJJpq9mTGt7yFjSL6zyV8EQlvvjCTtsaDwZDZD View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

El artista comentó que “como pueden ver, mi ojo no está parpadeando y mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado”.

En eso, el músico cambió de tono y aseguró que el motivo por el que canceló sus espectáculos “es realmente serio. Desearía que no fuera el caso, pero debo cuidar mi cuerpo, espero que entiendan”.

Y agregó que “espero mejorar y hacer todo por lo que nací. Me tomaré un descanso hasta que mi rostro vuelva a ser como debería ser. Todo estará bien. Confío en que todo esto pasó por una razón, no estoy segura cuál es en este momento, pero eventualmente lo sabré. Por favor recen por mí”.

Bieber aprovechó el mensaje para disculparse con los fans que se vieron afectados por sus cancelaciones recientes, dice que todo lo que está pasando es “bastante serio” y que estará fuera de los escenarios por un tiempo indeterminado hasta que esté recuperado del todo.

Justin además contó que está realizando una serie de ejercicios faciales a diario para recuperar su normalidad cuanto antes, pero que no está claro cuánto tiempo le llevará.

Justin Bieber - Ghost

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

El síndrome de Ramsay Hunt (herpes zóster ótico) ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos. Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado.

Los dos signos y síntomas principales del síndrome de Ramsay Hunt son un sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquido en, dentro y alrededor de un oído y debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado.

Otro de los síntomas del síndrome de Ramsay Hunt son el dolor de oído, pérdida de audición, zumbido en los oídos (tinnitus), dificultad para cerrar un ojo, una sensación de girar o moverse (vértigo), cambio en la percepción del gusto o pérdida del gusto y boca y ojos secos.

Causas del síndrome de Ramsay Hunt

El síndrome de Ramsay Hunt ocurre en personas que tuvieron varicela. Una vez que te recuperas de la varicela, el virus permanece en tu cuerpo, a veces reactivándose en años posteriores para causar herpes zóster, una erupción dolorosa con ampollas llenas de líquido.

El síndrome de Ramsay Hunt puede ocurrir en cualquier persona que haya tenido varicela. Es más común en los adultos mayores, y afecta, por lo general, a las personas mayores de 60 años. El síndrome de Ramsay Hunt es poco frecuente en los niños.

El síndrome de Ramsay Hunt no es contagioso. Sin embargo, la reactivación del virus varicela-zóster puede causar varicela en personas que no tuvieron varicela anteriormente o que no fueron vacunadas contra ella. La infección puede ser grave para las personas que tienen problemas del sistema inmunitario.