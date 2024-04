L-Gante mostró su apoyo a Javier Milei en un show: los detalles

Lo cierto es que en la breve filmación que se filtró del momento en Twitter no alcanza a percibirse que las palabras deElián Valenzuela hayan sido bien recibidas por el público que asistía al recital en cuestión.

Igual L-Gante nunca lo criticó al peluca”, “Hay que ponerlo a cantar el himno el 25 de mayo”, “Qué grande L-Gante siempre te banqué”, “Más allá de que me guste o no la música, me gusta el mensaje que dio”, “Bienvenido L-Gante a las fuerzas del cielo”, opinaron algunos de los usuarios.

Y otros agregaron que ““no puedo creer que hasta él sea coherente; no se trata de que estés del lado de Milei sino que quieras que le vaya bien a tu país”, “Pónganlo ya a cantar el himno”, “Quedaron descolocados”, “Cumbia 420 por la liberación”, “¿La ‘L’ era de libertario?”.

“Ahora hasta L-Gante banca a Milei, se vienen 500 años de mileismo”, comentó un usuario, también favorable a Milei.

L-Gante y sus momentos compartidos con el kirchnerismo

En el pasado, cuando L-Gante daba sus primeros pasos, fue vinculado al kirchnerismo debido a que trascendió que para hacer su música usaba una computadora del programa Conectar Igualdad, que fue creado durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de promover la inclusión digital.

Su fama explotó cuando Cristina lo puso de ejemplo en uno de sus discursos diciendo: “En 2014, gracias al Conectar Igualdad y un micrófono de 1000 pesos, L-Gante hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube. Si todos los pibes tienen computadoras, se incorporan al mundo digital, es posible que haya muchos que formen empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías o, también, descubran sus calidades artísticas”.

Al día siguiente, L-Gante, en diálogo con Viviana Canosa, contó que no recibió la computadora como parte del plan educativo sino que la cambió por un celular. “Yo te comento que la netbook del gobierno yo no la obtuve en la escuela, no me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celular y me compré la netbook, pero un negocio así fue”.