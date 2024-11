L-Gante y Wanda Nara se dieron un beso por primera vez en vivo

Polémica. Qué dijo Ana Rosenfeld en medio del reclamo de una ex mucama de Wanda Nara

“Si llegamos a los 50 mil visitantes nos damos un beso”, comentó Elián Valenzuela mientras se dirigía a la cámara y abrazaba a Wanda . A pesar de que no se alcanzó esa cifra, el intérprete de cumbia 420 tomó el rostro de la famosa y le dio un fervoroso beso en los labios , que se repitió en varias ocasiones.

A continuación, la presentadora de Bake Off Famosos le hizo una pregunta directa: “ ¿Me amás? ”, a lo que el artista contestó repitiendo la misma pregunta, alegando que siempre le correspondía responder primero a él. “ Te amo ”, fue la respuesta final de ella, instante en el que él le dio otro beso, mientras ambos se sonreían y se miraban a los ojos.

“Te lo tengo que preguntar. ¿Se puede decir quién te acompañó? Me sorprendió ver a alguien que prácticamente la vi nacer, la vi crecer. Está Wanda...”, expresó el presentador del programa al notar la presencia de la bastonera del reality en el plató. Este comentario fue el desencadenante para que Rial inquiriera a L-Gante sobre su vínculo con Nara. “¿Cuál es la relación, amigos, novios, pareja, algo más...?”, indagó.

“Qué se yo... Cada vez se hace algo más especial. El tiempo lo dice, olvidate. Las respuestas las va dando el tiempo. Hoy estamos acá, capaz que mañana también estamos juntos y pasado también... Y así está joya”, respondió Elián.

En ese instante, Rial solicitó a Wanda que se acomodara al lado de L-Gante frente a las cámaras para realizar su primera entrevista en conjunto. Sin embargo, la mediática se justificó por la informalidad de su atuendo y rechazó la propuesta.

“Me alegra mucho, es muy buena mina. Cuidala y te va a hacer bien”, le dijo el conductor al cumbiero a modo de consejo. “Sí, es buena mina y buena madre. Es un vínculo sano. Ella me hace bien. Cuando estoy con ella estoy tranquilo”, cerró el cantante.

Wanda Nara presente en el estudio de Argenzuela para acompañar a L-Gante, quien fue entrevistado por Jorge Rial.

En una reciente charla con Team Ubfal, el programa de Laura Ubfal en América, durante la celebración del cierre de las grabaciones de Bake Off Famosos, Wanda Nara comentó sobre las especulaciones en torno a su vínculo con L-Gante y la posible llegada de Mauro Icardi a River Plate. Además, el domingo por la tarde, generó interés en sus redes sociales al publicar una imagen en la que aparece junto al artista y a Jamaica, la hija que él tiene con Tamara Báez.

Wanda Nara y su acompañamiento a L-Gante

La conductora, quien fue vista en un encuentro privado que tuvo el cumbiero tras recibir una sentencia de tres años de prisión en suspenso y luego se mostró muy cercana a él en esa misma celebración, habló sobre la naturaleza de su relación. “La verdad que yo estoy siempre para la gente que quiero, en las buenas y en las malas. Eso fue lo que vieron. Siempre acompaño. Generalmente lo hago desde atrás”, comenzó diciendo.

“Entonces estuve un poco al tanto de todo lo que estaba pasando, pero bueno, después él subió esos videos y se vieron. Pero me gusta estar cuando la gente que quiero me necesita”, comentó, antes de que se hicieran públicas las grabaciones de esa velada, donde se la observa conversando muy cerca del cantante y algunos testigos afirmaron que se besaron en la fiesta.

En la misma entrevista, se le preguntó a la empresaria acerca del futuro deportivo de Icardi, quien actualmente juega en el Galatasaray, y los rumores que indican que River desea incorporarlo en nuestro país. “No tengo ni idea. La verdad es que no sé. No llegó ninguna propuesta”, afirmó.

La conexión con L-Gante parece ser tan íntima en la actualidad que causó sorpresa cuando Wanda publicó una imagen junto al músico y su hija de 3 años. En la instantánea, la pequeña está abrazando a Wanda de la misma manera que a su padre, y ella acompañó la foto con un emoji de corazón. Este gesto resalta claramente cómo la relación entre ellos continúa progresando y consolidándose.