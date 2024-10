L-Gante contó la verdad detrás de la foto a los besos con Wanda Nara: qué dijo. 

Sin embargo, Giménez no se quedó con eso y expresó: "Pero, ¿pasó algo? Porque yo le pregunto a ella y me dice 'somos amigos, nada que ver'".

“Pasaron muchas cosas... Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? Mirá si viene y dice algo y después tiene que volver a la casa, que está el marido... Es raro", comentó L-Gante.

image.png

En un momento, mostraron al aire la foto y el artista afirmó que “eso fue hace mucho. Habíamos ido a un boliche en Luján, y a la salida pintó foto en la Basílica”.

Algo que tengo que decir, y me tomo el tiempo, es que es una gran mujer, una gran mamá. La conocí en un evento que se había hecho", reveló el cantante. A lo que Susana comentó: "No fueron novios, porque ella siempre estuvo casada, y es mamá, muy buena mamá, tenés razón en lo que dijiste. Pero yo pienso que hay algo... no sé, es que siempre viene y te va a visitar”.

Rápidamente, el artista aclaró que “ahora ya no nos hablamos más". Cuando la diva le preguntó por qué no hablan más, él explicó: "Qué sé yo, yo ya me enfoqué en mí a full. Entiendo que soy chico, pero tampoco me voy a dejar boludear por personas que son más grandes que yo y la tienen que tener más clara que yo”.

La polémica historia de Wanda Nara contra L-Gante: qué pasó

Wanda Nara explotó en la red después de enterarse de las declaraciones de L-Gante sobre ella en el programa de Susana Giménez. La conductora de Bake Off Famosos fue contundente al evidenciar que su relación se quebró.

image.png

Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida", citó Wanda Nara en una historia publicada en su cuenta de Instagram. Y continuó: "Cuando habla el despechado, la verdad se calla”.

Por último, en el mismo posteo, la empresaria dejó en claro su actual postura tras escuchar a L-Gante hablar de ella en el programa de Susana Giménez al decir que "Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema (por lo legal). Ojalá hablen de tus canciones", cerró contundente.