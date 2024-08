La actriz jujeña que trabaja con Guillermo Francella: "Me dijo que ama Jujuy"

Carolina López – Actriz jujeña Trabaja con Francella en El Encargado

Caro detalló que su desembarco en El Encargado, donde hace el papel de una joven paraguaya, se dio luego que realizara un ciclo de obras teatrales con amigos en un teatro de Buenos Aires. “Hacía el personaje de una mujer paraguaya”.

Contó que se llamaba María Santísima y tenía el mismo flequillo que luce en la serie. “Me lo había armado con pelos de muñecas. Un día un compañero me habló del casting donde buscaban una mujer con tonada paraguaya”.

Carolina dijo que se presentó y quedó elegida, pero que cuando leyó el guion y su escena, se dio cuenta que sería con el propio Guillermo Francella. “No sabía que grabaría con él, capo de los capos”, definió el actor argentino.

Sobre el encuentro ente ambos, dijo que fue cuando estaba con el director repasando su personaje. “Se acercó y me saludó”, y contó la charla: "´Me contaron que es tu primera experiencia, bienvenida y que lo disfrutes´, me dijo”, rememoró la jujeña.

Pero la charla no se terminó ahí y continuó con un diálogo que hasta hoy recuerda. “Hablamos y me dijo amaba Jujuy, que había tenido una experiencia hermosa. No podía creerlo cuando me contaba esa anécdota”, cerró Caro.

La tercera temporada de la serie se posicionó como el debut más visto de un contenido de Disney+ en la Argentina y se encuentra entre los cinco títulos más exitosos de la plataforma en el país, consagrando a la serie como la más vista del servicio de streaming en este territorio.

Ahora la noticia es que se confirmó el lanzamiento de su cuarta temporada para 2025. La serie ganó popularidad tanto en el país como a nivel internacional y el actor argentino gano en popularidad en el resto del continente.

