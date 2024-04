La angustia de Tini Stoessel al tener que suspender su primer show

Con profunda angustia y expresando su pesar por no poder presentar su nuevo y personal proyecto "Un mechón de pelo", Tini no solo se dirigió al escenario para informar a sus seguidores que el espectáculo no se llevaría a cabo, sino que también les transmitió sinceramente sus emociones. “No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz”.