Tini Stoessel lanzó “Mechón de pelo”, su nuevo álbum: los detalles

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por tini (@tinistoessel)

En este disco, Tini le canta al desamor, luego de su mediática separación con Rodrigo De Paul, habla de la distancia, de enfrentar el sufrimiento y del lado B de la fama. Además, expone sus sentimientos más profundos en torno al peligro de vida que corrió su padre, también se desnuda en torno a su salud mental y lo compleja que puede ser la exposición.

image.png

Un mechón de pelo cuenta con 10 canciones, la mayoría de ellas baladas ya que en este disco, Tini parece alejarse el reggaetón y del pop bailable. Se destaca “Ni de ti”, una canción que cuenta con la voz en off de su abuela y luego Tini canta con un deformado autotune y una base industrial. “Lamento pincharles el globo, pero no me drogo”, expresa a modo de narración.

“Ellas” cuenta con una introducción con las voces de amigas de Stoessel que expresan su apoyo en situaciones difíciles. Además, se suman “bien” y “me voy”, canciones en las que la artista abraza el malestar emocional y combate la tristeza.

“Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti”, recita la voz en off de la artista y agrega: “A veces pienso que estoy loca, porque loca me sentí. Loca como el mar que no se entiende lo que hace ni a dónde va. Solo él puede entender”. Para luego terminar cantando “Y ese miedo de no encontrar las palabras, y ese miedo de no saber dónde voy, dice en la canción “Miedo”.

Tini Stoessel se quebró en un vivo en Instagram: qué le pasó

Antes de publicar todas sus canciones, la artista realizó un vivo en su cuenta oficial de Instagram donde rompió en llanto al referirse a sus problemas de salud mental.

image.png

La intérprete confesó que “algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales, ver algo de alguien que está expuesto, o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona”.

Además, mencionó que un solo comentario puede llegar a hacer que una persona "no tenga más ganas de estar acá" y criticó el hecho de que se hable libremente sobre la vida de un otro cuando "nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas adentro esa persona.

En el video también hizo un pedido a sus seguidores y a las personas en general: "Sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas, simplemente por lo que la otra persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”.