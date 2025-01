La China Suárez rompió el silencio sobre los rumores de embarazo: qué dijo. 

De esta manera, la actriz se encargó de poner una especie de punto final a las versiones que aseguraban que estaba esperando un hijo del futbolista.

Yanina Latorre no se quedó callada y apuntó contra la China Suárez

Rápidamente, Yanina Latorre se hizo cargo de las palabras de la actriz y salió a contraatacar: "La China desmiente. ¿Por qué tardó más de 24 horas? Cómo le gusta... todo lo hizo a propósito", señaló la mediática, con la historia que la pareja de Mauro Icardi había compartido momentos antes.

No obstante, Yanina advirtió que esto podría tratarse de otra de las mentiras de la actriz:" Igual no nos olvidemos que la China es la misma que juró por la hija que no estaba con (Benjamín) Vicuña. Y la misma que cuando saltó el Wanda-gate, dijo que no los conocía. No tiene remate", destacó.

De esta manera, esto parece ser un nuevo round entre la conductora radial y la también cantante, ya que tienen un conflicto judicial en curso por situaciones similares a la que se da en estos momentos.

A través de su cuenta en Instagram, Yanina Latorre había revelado que la China Suárez estaría esperando un hijo de Mauro Icardi. Según explicó la panelista, la confirmación la habría obtenido del entorno del médico obstetra de la actriz.

Sin nombrarla directamente, la panelista de Ángel de Brito escribió: “Me acaban de confirmar el embarazo. El entorno del obstetra de ella dice que está embarazada”.

Sobre esta línea, Yanina compartió sus pensamientos y dejó esperanzada un mínimo margen de duda sobre la información que habría recibido: “¡Dios, sigo esperando que sea mentira, todos locos! A ver, yo entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico, ¡pero un bebé es un ser humano, por Dios!”.

Para ratificar que efectivamente se refería a la China Suárez en sus publicaciones, la periodista resumió los giros dramáticos de la intrahistoria que vincula a la cantante con Wanda Nara y Mauro Icardi. “¿En qué contexto alguien se separa, le pide a la mujer volver, se pelean, se meten demandas, el tipo se pone a convivir con la que fue su amante y a la semana la embaraza? Muy Netflix todo”.