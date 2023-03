La explicación del Kun Agüero sobre la arritmia que sufrió

Sergio Kun Agüero sufrió una “mini arritmia” en plena transmisión de stream junto al presentador español Ibai Llanos. Ocurrió este último miércoles y, si bien el ex jugador de la Selección aclaró en el momento que “estaba bien”, el episodio preocupó a los fanáticos.

Agüero y Llanos mantuvieron una tranquila charla, propia de las bromas que comparten entre sí, cuando el ex jugador del Barcelona se agarró el pecho y se quedó en silencio. Rápidamente, miró el teléfono y sostuvo: “Uf...creo que me agarró una mini arritmia”.

El streamer se mostró preocupado y, sin entender del todo lo que pasó, le consultó: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que vayamos al médico?”.

Pero, Agüero lo tranquilizó. “No, no, porque tengo un chip y me va a detectar. Manda la señal”, precisó, mientras se controlaba el pulso desde el cuello y revisaba el teléfono. De esta manera hizo referencia a un monitor implantable, un dispositivo que registra su actividad cardíaca.

https://twitter.com/FutbolDestrangi/status/1641378496504111104 #KunAguero da un susto a #Ibai con una mini arritmia en directo



Ibai ¿ Quieres que vayamos al médico ?



Finalmente solo fue un susto pic.twitter.com/hrmI9wpyzz — El Futbol del Sr.Destrangis (@FutbolDestrangi) March 30, 2023

“Fue raro, fue raro eh. Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé”, reconoció. “Sentí algo raro, como fuera de circuito... mirá si me estoy muriendo”, le dijo a su amigo a modo de chiste, para salir del tenso momento. Preocupado, Llanos le propuso cerrar la transmisión, algo que hizo segundos después.

El deportista abandonó el fútbol profesional hace más de un año, a fines de 2021. Un dolor en el pecho y la posterior recomendación de los médicos lo obligaron a dejar su carrera, aunque siempre trató de mantenerse cerca de su pasión.

Fue así como acompañó a la selección albiceleste durante el Mundial de Qatar 2022, que consagró a la Argentina como campeón del mundo por tercera vez. Actualmente, con 34 años, reside en Uruguay.

El Kun Agüero habló sobre el chip que tiene

Pocos días antes de que la Argentina se consagrara como campeón del Mundial de Qatar 2022,Agüero y Lionel Messi y Alejandro ‘Papu’ Gómez realizaron un vivo en Twitch.

Fue allí donde el Kun les contó que tenía el chip en el cuerpo, cerca de la zona del corazón. “Me abrieron acá”, detalló para contar parte del procedimiento al que se sometió.

Ante el interés de los futbolistas, relató un episodio que los sorprendió. “¿Pueden creer que el médico, me mandó un mensaje y me dijo ‘tuviste una arritmia ventricular el 8 de junio’, y yo le dije ‘¿y ahora me decís? Pasaron seis meses’”, bromeó.

Entonces, recordó: “Qué sé yo lo que hice el 8 de junio. Empecé a mirar los chats y, claro, se ve que eran las 3 y 20 de la mañana de España y eran las 10 y media de la noche en Miami. Y, ese día, me mandó la captura Sofía, mi novia, de que había jugado a la pelota en ese horario”. Al escucharlo, Messi le preguntó: “¿Te controla el médico?”. Acto seguido, su amigo le respondió: “Sí, ahí ve si va todo bien o hay un corto circuito por ahí. Cada vez que voy al gimnasio o voy a correr, me lo pongo y queda todo grabado en el teléfono y después se lo mando”.