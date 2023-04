La Joaqui chocó con su auto y fue demorada: los detalles. 

El domingo pasado, Joaquinha Lerena, popularmente conocida como La Joaqui , protagonizó un accidente de tránsito en la localidad de Quilmes con su camioneta. Afortunadamente, no hubo heridos.

Este domingo por la noche, La Joaqui sufrió un accidente de tránsito en Quilmes. Las imágenes que trascendieron del hecho muestran que la cantante chocó con su camioneta Amarok a un auto Volkswagen Bora en el que se encontraba un policía con sus dos hijos. No hubo heridos.

En las fotos posteriores al impacto se aprecia que la camioneta de la cantante terminó con el paragolpes y las ópticas delanteras inferiores destrozadas, mientras que el auto tiene desplazado el paragolpes trasero y se nota que el golpe más fuerte ocurrió en el lateral derecho porque se arruinó parte de la carrocería.

“Así quedó la camioneta de la Joaqui luego del choque que ocasionó en el Barrio La Paz de Quilmes Oeste. La cantante se había mudado a Bernal hace poco tiempo”, informó desde su cuenta de Twitter @facundonoticias.

SE ACCIDENTÓ "LA JOAQUI"

- La cantante chocó su camioneta contra un auto en San Francisco Solano

- La policía la acompañó a la comisaría

- No hubo heridos de gravedad

- No hubo heridos de gravedad

Al parecer, la cantante habría intentado huir. Algunos chicos presentes se habrían acercado a ella para pedirle una foto, pero les respondió que no “porque estaba en una situación complicada”.

Según se conoció, la Policía le tomó los datos a la artista y la llevó escoltada a la comisaría.

La Joaqui contó que recibe señales de El Noba

En una reciente entrevista, la cantante contó que con L-Gante nos empezamos a hablar por Instagram y somos amigos. Yo siento que es mi versión en varón, que hablamos el mismo idioma. Después conocí a Lauti (El Noba) y éramos tal para cual. Me enamoré de él, de su familia, de ir a comer a su casa los domingos, un montón de cosas que me re gustaban de la vida, de las emociones reales”.

En ese sentido, describió cómo fue su vínculo personal con el intérprete de “Tamo chelo” -que murió el 3 de junio de 2022- y aseguró que recibe “señales” de él. “Desde el día en que nos conocimos hasta el último día que nos vimos, todos los días hablábamos, me acompañaba al estudio, yo lo acompañaba a él”, aseguró.

Y agregó que “fuimos recompinches y lo sigue siendo porque me siguen pasando cosas. Cuando se va alguien que uno quiere mucho, uno lo ve en todos lados. El otro día iba a un recital y me crucé con muchos chicos con casco y nos reconocimos y yo sé en mi corazón que esos locos me los mandó él. Hay cositas donde él sigue estando para mí, mi vida es un antes y un después de él”.