La palabra de la modelo apuntada como la amante de Icardi

Posteriormente, la modelo recordó cómo se inició la relación entre ellos:: "Fuimos intercambiando 'me gusta', empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo. En todo momento él me decía que estaba soltero".

Lacce comentó que tomó la decisión de divulgar su experiencia con Icardi por celos. "Cuando yo por primera vez salgo a contarlo, fue después de que sale esta chica a contar que le había hablado. Fue un momento de calentura, de decir: 'Bueno, le está escribiendo a todas', y un poco de eso nos pasa a las mujeres: creemos que somos las únicas y claramente no somos las únicas", agregó.

Además, la modelo dijo que tuvo la necesidad de vengarse de alguna forma. "Cuando pasa todo esto, él me bloquea de todos lados. A los días veo todo este circo mediático y la verdad que me sentí mal, me sentí vulnerada, de que me había estado boludeando. Tengo buena relación con Pochi y se lo conté de bronca", cerró.

Se conocieron los audios de Cande Lacce

En el programa Socios del espectáculo (El Trece) se difundieron audios que Cande Lecce envió a una amiga, en los cuales brindaba detalles precisos sobre su encuentro con Mauro Icardi.

Embed

"Tienen una cadenita con los nombres de los cinco nenes. Y eso no lo sabe nadie", se puede percibir en la grabación. "No me expondría, si no fuese cierto", agrega.

Al responderle a aquellos que no creen en su narración, Lacce puntualiza determinados apectos físicos de Icardi. "En las manos no tiene tatuajes. Solamente en la mano izquierda tiene tatuado un anillo", advierte en el audio y sigue: "No sé qué más te puedo decir... el bóxer que tenía era negro".

Embed

Finalmente, la modelo especifica que el delantero no le dijo la verdad cuando ella le preguntó sobre su vida personal, y particularmente sobre su situación sentimental.