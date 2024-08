La picante respuesta de Dalma Maradona a Adorni por el Día del Zurdo. 

Dalma Maradona no se quedó calladay no le perdonó a Manuel Adorni que ninguneara a su papá, Diego Maradona, en una conferencia de prensa. Es que el vocero presidencial hizo una chicana contra El Diez que a la actriz le cayó pésimo. Los detalles, en la nota.

Pero enseguida, un cronista presente le hizo ver que se estaba olvidando de Maradona. “” ¿Quién?”, chicaneó Adorni, para luego cerrar con un “Ah, sí, era zurdo también... Bueno, hasta aquí lo mío, señores”.

Como era de esperarse, Dalma salió con los tapones de punta contra el vocero y en el programa de streaming Bondi, la actriz manifestó que “es una persona que repite lo que tiene que decir, él ni siquiera tiene pensamiento propio, es el vocero de alguien. Hace un paso de comedia horriblemente actuado, es un muppet”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1823420533469290828?t=2OGKoxEgSb7df-rfj0kyXg&s=08&partner=&hide_thread=false "Dalma":

Por la respuesta de Dalma Maradona a Manuel Adorni https://t.co/FtYafiLZT8 pic.twitter.com/v9wePpyqQD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 13, 2024

Además, la panelista indicó que “te guste o no te guste a vos, a la Argentina la conocen gracias a la persona que te hacés el boludo diciendo que no la conocés. Deportivamente, te guste o no, representó a la Argentina y salió campeón, no lo podés negar”.

Y agregó que “desde Lionel Messi, Manu Ginóbili, Ángel Di María, Maravilla Martínez... Preguntales a todos ellos qué opinan del zurdo que te olvidaste”.

Y cerró con que:"¿ Quién te conoce a vos? Son todos vivos ahora, todos cancheros. Si (Diego) estuviera vivo, no lo hace. Ahora se hace el canchero... No existís. Mi papá, sí”.

Otros famosos se hicieron eco del ninguneo de Adorni a Maradona

El Profe Signorini, histórico preparador físico del Diego escribió que “Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio”. Además, Juan Sebastián Verón se expresó en su cuenta de Instagram: "Podes estar de acuerdo o no con todo lo que fue fuera del campo de juego, pero no se puede ningunear a la persona que hizo feliz a un país. Respeto".

Un rato después de que se viralizara la respuesta del vocero presidencial, la cuenta de Gimnasia La Plata -último club en tener al Diego, como DT- compartió una imagen del Diez en uno de los entrenamientos del club haciendo jueguitos con una pelota y puso: "Zurda inmortal", acompañada de un corazón azul.

