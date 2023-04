La reacción de Belinda por la paternidad de su ex con Cazzu

image.png

En esta línea, le envió un particular pedido a la prensa: "Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie", expresó.

El mensaje de La Joaqui a Cazzu luego del anuncio de su embarazo

A parte de ser colegas, La Joaqui y Cazzu han forjado una amistad que data de años. Y la genuina emoción que sintió la cantante de cumbia RKT tras el anuncio de su embarazo, la llevó a demostrar publicamente el cariño que se tienen.

image.png

"Una trap mami en su primer Arena. Gracias a ustedes, a mi familia eterna y a mis fans", comentó Cazzu en Instagram junto a un resumen fotográfico del show que ofreció en el Movistar Arena. En una de las imágenes, la cantante está con La Joaqui, su única y especial invitada en el recital del sábado pasado.

Al ver la publicación de su colega, La Joaqui le escribió un tierno mensaje: "Te amo hasta la luna ida y vuelta en tortuga".

image.png