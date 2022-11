La sorpresa viral de Tini Stoessel con un fan cordobés: los detalles. 

Antes de interpretar la canción La Triple T, la artista argentina vio que justo abajo del escenario estaba Gonzalo bailando cada tema con mucha euforia. “Yo no puedo creer lo que estás bailando, ¿te animás a subir al escenario?”, le preguntó, a lo que el joven accedió inmediatamente.

Sin embargo, a la gran sorpresa se la llevó la propia Tini. Es que, al comenzar la coreografía del tema que es furor en todas las plataformas digitales, Gonzalo demostró que se sabía el challenge a la perfección y dejó a la artista sin palabras. “Yo les prometo por mi vida que esto no estaba planeado, se los juro. Estoy totalmente… ¿ustedes vieron eso? ¡Qué locura! Fue muy increíble. Literal, quede en shock”, reconoció la cantautora.

https://twitter.com/forrastoess/status/1590885606288429057 GONZA DEJANDO A TINI CON LA BOCA ABIERTA POR DIOS LO AMOOO pic.twitter.com/ysGYbBtfJa — antonella (@forrastoess) November 11, 2022

Una vez finalizado el recital, Gonzalo dialogó con El Docey aseguró que cumplió “un sueño”. “Yo solamente tenía planeado tirarle algo y ella cuando me vio, me hizo subir. No lo puedo creer”, señaló con gran emoción. “Sigo a Tini desde Violetta y este es mi cuarto show del año”, sentenció.

Tini Stoessel despejó rumores de separación con Rodrigo de Paul

Luego de que en el día de hoy, Lionel Scaloni diera a conocer la lista de futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo entre las cuales está Rodrigo de Paul, Tini Stoessel se volcó a las redes para felicitar a su pareja.

En medio de una ola de rumores que especulan con que la pareja del futbolista y la cantante está terminada, Tini no dudó en dedicarle unas hermosas palabras al volante de la selección por su convocatoria, después de que este escribiera en redes.

El volante expresó que “el sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, MAS JUNTOS QUE NUNCA”.

Sin dudar, Tini le comentó que “estoy tan orgullosa e vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón”, a lo que él le respondió: “Te amo, Titi”, junto a dos emojis de emoción.