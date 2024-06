La verdadera Martha de "Bebé Reno" demandó a Netflix: los motivos. 

Según la demanda, se trataba de una mentira contada “por codicia y ansia de fama; una mentira diseñada para atraer más espectadores, obtener más atención, ganar más dinero y destruir brutalmente la vida de la demandante, Fiona Harvey, una mujer inocente difamada por Netflix y Richard Gadd a una magnitud y escala sin precedentes”.

Harvey presentó su denuncia contra Netflix “por difamación, imposición intencional de angustia emocional, negligencia, negligencia grave y violaciones del derecho de publicidad” a través de las supuestas mentiras vertidas contra ella en la serie y por las que exigió al menos 170 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

image.png

El documento, de 34 páginas incluyó una retahíla de recortes y extractos de la serie que fueron desmentidos o precisados por la demandante.

Bebé Reno estrenó en Netflix en abril y relata la historia de Gadd, quien interpretó una versión ficticia de sí mismo llamada Donny Dunn.

Durante los siete episodios de la serie, Dunn contó su intento de vivir de la comedia mientras atravesaba una mala época en la que fue acosado por Martha, una mujer a la que ayudó en el pasado y quien le envió miles de correos electrónicos mientras amenazaba a su familia y a su novia.

La mujer rompió el silencio y habló en televisión: qué dijo

Fiona Harvey rompió el silencio en una entrevista con el conductor británico Piers Morgan y aseguró que la historia está mal contada porque, según sus palabras, la víctima fue ella.

Lo primero que llamó la atención es que Fiona, abogada escocesa, aseguró que no vio la producción y que escuchó sobre la escena sobre su sentencia de nueve meses, pero ante la pregunta de si alguna vez había estado en prisión, ella respondió que no. Además, aseguró que vio al comediante “dos o tres veces en su vida”.

La mujer indicó que “Gadd es psicótico y está completamente loco”. Afirma que desde la aparición de la serie fue atacada y recibió amenazas de muerte dado a que los fanáticos empatizan con el personaje de Gadd, un humorista gris que trabaja en la barra de un bar londinense donde conoce a esta mujer a la que le ofrece un té.

"Él me pidió tener sexo. Le dije que no, que no estaba interesada. Me dijo si quería que me arreglara mis cortinas, me reí, y él me dijo que era un eufemismo. Me dijo ‘¿querés que vaya a tu casa?’, y le dije que tenía novio. Lo frené en seco”, remarcó.