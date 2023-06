Lali Espósito probó el mate frío en Suiza y dio su parecer

Después de abrir la lata y probarla, emitió su primer veredicto. “Boludo, tiene gusto a mate pero frío, es rarísimo”, dijo con sorpresa y entre risas, mientras seguía dándole sorbos a la bebida para terminar de “entenderla”. Luego fue por la versión con menta, la cual en un principio pareció no gustarle, aunque después sí. “Ya no es tan simplón esto... Mate y menta. Feo. Feo como la mierda esto... Pará, no es tan feo. Estoy impactada con este producto, ¿compramos para llevar?”, dijo con una sonrisa. “Empieza muy feo, pero dale dos tragos, dale otra oportunidad”, le dijo a una persona que estaba acompañándola en ese lugar.

image.png

“Vamos con el más polémico de todos, el de jengibre”, anunció antes de probar la última variante de este mate frío y con gas. Al igual que el de menta, inicialmente también le pareció desagradable y hizo muecas de disgusto. Sin embargo, continuó probándolo y comenzó a apreciar su sabor. “Este es feo, pero voy a darle otra... Che, no es tan feo. Es fuerte, pero al segundo trago como que mejora todo”, dijo la cantante, divertida. “Te pasa seguido que al principio te parece feo y después no...”, le retrucó la mujer que estaba con ella, con tonada española. La cantante se rió por una posible segunda interpretación que podría tener esa frase y se despidió de sus seguidores.

Embed

“Llegué”, publicó Lali Espósito el lunes en una Historia de Instagram para anunciar su llegada a España, donde dará inicio a una gira por Europa que concluirá en septiembre en México. La talentosa cantante argentina se presentará el próximo viernes 23 de junio en el Festival Viva Latino, en Viena, y luego continuará su recorrido por Suiza, Valencia, las Islas Canarias, Milán, Polonia, Asturias, Coruña, Chiclana de la Frontera, Burriana, Torrelavega, Alicante y Madrid. Su último concierto será el 13 de septiembre en la Ciudad de México.