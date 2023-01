Lali Espósito se dejó sacar fotos "a los besos" con un amigo

image.png

Por otro lado, respecto al año que acaba de terminar, Lali realizó un balance de su 2022 en emojis. No obstante, sorprendió a sus seguidores con un mensaje enigmático. “2022... ¿qué decirte, amor? Ay, ay, ay, ay, ay”, comentó junto a emojis de corazones, caritas enamoradas, boquitas, fueguitos y un anillo.

image.png

“¿Qué es ese anillo?”; “¿Hay algún mensaje secreto en esos emojis?”; “¿Debería analizar el por qué un anillo en esos emoji? Jajaja Ay, ay, ay, Mariana me vas a dar un infarto”; “El anillo... Me parece que hay algo que no nos estás contando”; fueron algunos de los mensajes que recibió la artista por parte de sus fanáticos.

La emoción de Lali Espósito tras cantar el himno en la final del Mundial

Lali Espósito sorprende en cada lugar que se presenta. El reciente año 2022 le trajo a la cantante un éxito tras otro. Publicó varios hits, y generó la locura entre sus seguidores con el Disciplina Tour que acabó transformándose en el Chape Tour. También, fue protagonista de una serie y revolucionó la televisión española.

Pero la frutilla del postre fue cuando se la pudo ver junto a los jugadores de la selección Argentina, cantando el himno nacional en la final del Mundial de Qatar.

“Esto es más de lo que podía soñar... y miren que siempre fui de soñar en grande ¡Soy del país más lindo del mundo! CORONADOS DE GLORIA VIVAMOS”, comentó en su cuenta oficial de Instagram. En la publicación incluyó varias imágenes desde el Estadio Lusail, donde se la podía ver luciendo el vestido largo de un solo hombro que eligió para el evento.

image.png

Siguiendo lo explicado por la artista en una nota con Marley, recibió la buena noticia pocas horas antes del partido contra Francia. Desde ya, ella no dudó en aceptar y fue de esa forma que deleitó a todos los presentes de la final del Mundial.