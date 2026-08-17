Los X-Men vuelven al cine: quiénes integran el nuevo elenco de Marvel y cuándo se estrena

El 15 de agosto de 2026 , en el evento D23 en Anaheim, California , Marvel Studios presentó su próxima película de X-Men y dio a conocer quiénes integrarán el reparto principal . El estudio dio a conocer quiénes serán los intérpretes que asumirán los papeles de los emblemáticos mutantes en el primer largometraje de la saga desarrollado como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) .

El anuncio se realizó con la participación de Kevin Feige , máximo responsable de Marvel Studios , y del realizador Jake Schreier , quienes compartieron el escenario con Sadie Sink , la actriz seleccionada para interpretar a Jean Grey .

Sink , quien ya había aparecido como el personaje en Spider-Man: Brand New Day, manifestó su entusiasmo por poder referirse públicamente al papel después de meses de versiones y conjeturas. “Es maravilloso estar aquí y poder hablar finalmente de este personaje tras meses de especulación ”, señaló la actriz, de acuerdo con lo informado por Marvel.

La formación del elenco que fue anunciada está integrada por Kit Connor , quien interpretará a Scott Summers/Cíclope; Christopher Abbott , en el papel de Charles Xavier/Profesor X ; Samara Weaving , como Emma Frost ; Inde Navarrette , encargada de dar vida a Rogue ; Maya Boyd , que asumirá el personaje de Storm ; y Adam Driver , quien personificará a Nathaniel Milbury/Señor Siniestro .

Durante una intervención grabada desde los estudios Pinewood, Driver contó que su incorporación al MCU era una posibilidad que venía conversando con Kevin desde hacía varios años y aseguró que finalmente encontraron el proyecto indicado para concretarla. “Kevin y yo llevamos años hablando sobre la posibilidad de unirme al MCU, y creo que finalmente encontramos la película perfecta. Estoy muy emocionado de interpretar a Nathaniel Milbury”, expresó el actor.

Parte del nuevo elenco asumirá personajes que ya fueron interpretados por reconocidos actores en anteriores versiones cinematográficas de los mutantes. En el caso de Jean Grey, Sadie Sink tomará la posta de Famke Janssen y Sophie Turner, mientras que Christopher Abbott se pondrá en la piel del Profesor X, personaje que anteriormente estuvo a cargo de Patrick Stewart y James McAvoy.

Por su parte, Inde Navarrette será la nueva intérprete de Rogue, personaje que anteriormente estuvo a cargo de Anna Paquin. A su vez, Maya Boyd continuará la historia cinematográfica de Storm, tomando el lugar que ocuparon Halle Berry y Alexandra Shipp, mientras que Kit Connor se pondrá en la piel de Cíclope, después de las versiones realizadas por James Marsden y Tye Sheridan.

De acuerdo con información publicada por Entertainment Weekly, las negociaciones y contrataciones de los integrantes del reparto llegaron a buen puerto apenas unos días antes de la realización del evento. Esto hizo posible que el elenco principal pudiera ser presentado públicamente en conjunto.

¿De qué tratará esta película de X-Men?

Por el momento, Marvel Studios no ha dado a conocer públicamente cuál será la trama de la película. Sin embargo, Kevin Feige anticipó que los acontecimientos mostrados en Spider-Man: Brand New Day y en la próxima gran producción, Avengers: Doomsday, tendrán un papel de conexión dentro de la historia.

“Y los eventos de Doomsday conducirán a Avengers: Secret Wars, lo que realmente nos introduce en una nueva era de mutantes y de los X-Men”, explicó Feige, según declaraciones citadas por Entertainment Weekly.

El libreto de la producción será desarrollado por Lee Sung Jin y Joanna Calo, dos guionistas que ya trabajaron junto a Jake Schreier en Thunderbolts y en la serie de Netflix Beef.

Un nuevo inicio para los mutantes en Marvel

La incorporación de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel está vinculada con la compra de 20th Century Fox concretada por Disney en 2019. Los famosos personajes concebidos por Stan Lee y Jack Kirby en 1963 ya contaban con una extensa trayectoria en la pantalla grande, luego de que su primera saga cinematográfica comenzara en el año 2000 bajo la conducción de Bryan Singer.

La nueva producción representa el ingreso formal de los mutantes al universo compartido de Marvel Studios, un movimiento que permitirá desarrollar nuevos argumentos y explorar eventuales encuentros entre los X-Men y otros personajes y héroes de la franquicia.

El lanzamiento de Avengers: Doomsday, previsto para el 18 de diciembre de 2026, funcionará como un punto de transición hacia esta nueva etapa de los mutantes dentro del MCU.

Para esta película volverán a aparecer varios intérpretes que participaron en las anteriores producciones de 20th Century Fox, entre ellos Patrick Stewart, nuevamente como Profesor X; Ian McKellen, en el papel de Magneto; James Marsden, como Cíclope; Rebecca Romijn, quien retomará a Mystique; y Alan Cumming, que volverá a interpretar a Nightcrawler.

A este grupo se sumará además Channing Tatum, quien volverá a encarnar a Gambito, personaje que interpretó en Deadpool & Wolverine.

¿Cuándo se estrena X-Men?

La próxima entrega cinematográfica de X-Men tiene previsto su desembarco en las salas el 5 de mayo de 2028, de acuerdo con el calendario difundido por Marvel Studios. Kevin Feige también adelantó que durante los meses venideros se darán a conocer nuevas incorporaciones al elenco, una situación que prolonga la incertidumbre y el interés de los fanáticos por descubrir cuál será la conformación final del renovado grupo de mutantes.