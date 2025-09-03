"Made in Lanús", un éxito rotundo en Jujuy: segunda función confirmada

Segunda función confirmada en Jujuy.

El clásico del teatro argentino “Made in Lanús” llega a la provincia con un éxito que ya generó gran expectativa en el público jujeño. Tras agotar localidades, la producción confirmó una segunda función para el domingo 7 de septiembre en el Teatro Mitre, a las 19:30 y 21:30 horas.

Un clásico que emociona La obra escrita por Nelly Fernández Tiscornia y dirigida por Luis Brandoni se ha consolidado como una de las piezas más representativas de la dramaturgia nacional. En esta oportunidad, cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda.

MACHADO14 La historia de "Made In Lanús" La trama se centra en Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que vive en Estados Unidos y regresa al país luego de diez años para asistir al casamiento de un familiar. Allí se reencuentran con La Yoli y El Negro, hermano de Mabel, un matrimonio de clase media que sobrevive como puede en Lanús, en medio de las crisis económicas recurrentes.

Entre recuerdos, emociones y discusiones, cada personaje asume una postura visceral que refleja problemáticas vigentes en la sociedad argentina, en un relato cargado de nostalgia, afecto y debate.

Entradas a la venta Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en ventas.autoentrada.com y en la boletería del Teatro Mitre (Alvear 1009) para la segunda función de las 21.30 hs.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.