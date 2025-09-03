miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 18:26
"Made in Lanús", un éxito rotundo en Jujuy: segunda función confirmada

La obra dirigida por Luis Brandoni, protagonizada por un elenco de lujo, tendrá dos funciones el domingo 7 de septiembre en el Teatro Mitre.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Segunda función confirmada en Jujuy.

Segunda función confirmada en Jujuy.

Un clásico que emociona

La obra escrita por Nelly Fernández Tiscornia y dirigida por Luis Brandoni se ha consolidado como una de las piezas más representativas de la dramaturgia nacional. En esta oportunidad, cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda.

MACHADO14

La historia de "Made In Lanús"

La trama se centra en Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que vive en Estados Unidos y regresa al país luego de diez años para asistir al casamiento de un familiar. Allí se reencuentran con La Yoli y El Negro, hermano de Mabel, un matrimonio de clase media que sobrevive como puede en Lanús, en medio de las crisis económicas recurrentes.

Entre recuerdos, emociones y discusiones, cada personaje asume una postura visceral que refleja problemáticas vigentes en la sociedad argentina, en un relato cargado de nostalgia, afecto y debate.

Entradas a la venta

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en ventas.autoentrada.com y en la boletería del Teatro Mitre (Alvear 1009) para la segunda función de las 21.30 hs.

