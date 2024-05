Manzana y Martín se enfrentaron en la eliminación de Gran Hermano: ¿Quién se fue?

Durante el tiempo en que Federico había forjado una alianza con Furia para enfrentar a sus oponentes, quienes alguna vez fueron sus compañeros en el mismo bando, también recibió muestras de aprecio por parte de Furia. “Te voy a extrañar mucho”, le murmuró.

No obstante, quien experimentaba el mayor impacto era Virginia. Junto a su compañero de juego, habían establecido una asociación conocida como "Virzana", y ella, propensa a las lágrimas, se conmovió profundamente por la partida de su amigo y compañero. Fue ella misma quien escoltó a Manzana hasta prácticamente la salida.

Manzana quedó frente a Martín en la placa final y fue eliminado.

Dado que forma parte del acervo característico del programa de telerrealidad, la facción que respaldaba al concursante no estuvo satisfecha con el resultado final. Se escucharon gritos de "¡Arreglado! ¡Arreglado!" durante la emisión en vivo cuando regresaron al plató, mientras Santiago del Moro explicaba los porcentajes de eliminación y el jugador se trasladaba desde la casa al estudio.

El evento de la noche se inauguró con Darío, Nicolás, Manzana, Martín, Mauro y Florencia en la lista de posibles eliminados, y el concursante de mayor edad en la casa fue el primero en recibir la grata confirmación de que seguiría en la competencia. “No lo esperaba, de hecho me veía casi en el versus. Furia me decía que estaba loco, pero yo me veía complicado”, aseguró el jugador de La Plata.

Después de una jornada marcada por su disputa con Juliana, Mauro se convirtió en el segundo en abandonar la lista de nominados, protagonizando así un momento que pasará a la historia del programa por la sanción que recibió. “Les quiero pedir disculpas a la gente que ve el programa porque este no es un ejemplo que quiero dar ni yo ni mis compañeros. Es una falta de respeto no solo a mí, sino a un montón de jugadores que pasaron. Lo mismo la agresión constante”, apuntó, mientras Furia intervenía relativizando sus dichos.

Manzana y Martín quedaron frente a frente.

En tercer puesto se ubicó Florencia, quien expresó un sincero "¡Gracias!" mientras era abrazada por Nicolás. “Lo esperaba. No me veía perjudicada en esta placa, pero uno nunca sabe. Yo no me veía en la foto, pero uno nunca sabe qué pasa afuera. Estoy muy agradecida y ahora a seguir hasta donde se pueda”, señaló, sonriente.

Nicolás, miembro adicional del equipo Bros, se posicionó en el cuarto lugar. “Quiero agradecer porque esta fue una semana muy jodida. Pasaron muchas cosas, muchas sorpresas con la cena del complot, con la nominación y con todo. Era una sorpresa y podía pasar cualquier cosa hoy. Esto podría ser una final tranquilamente. Dentro de poco vamos a estar afuera, disfrutando y cag.... de risa. Mientras tanto acá la pasamos bien”, aseveró.

Por 54.2% el cantante fue elegido para que se vaya de la casa.

Con la ausencia de Manzana, lo que supuso un golpe contundente para Furia y un triunfo evidente para la facción de los Bros, el reality show Gran Hermano se perfila para continuar generando controversia y atención mediática.