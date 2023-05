Farándula.. Maratea subió un provocador video: "Me queda el 5%"

A pesar de ello, Maratea también ha sido objeto de críticas, algunas de ellas propias del folclore y la rivalidad futbolística, mientras que otras cuestionan la procedencia del dinero que ha llegado a la cuenta del influencer y se preguntan qué beneficio recibirá él a cambio de su iniciativa.

"Lo voy a llamar sueldo", expresó Maratea a modo de defensa cuando se conoció que él se quedará con el 5 por ciento de lo que se termine juntando, alegando una obligación jurídica.

Acudiendo a su perfil provocador, y al ser un especialista en el manejo de redes, Maratea no se amedrenta frente a los cuestionamientos por parte de la prensa. En un video que se viralizó en las últimas horas, el influencer aparece hablando de un tema y aprovecha para dejarle una sutil indirecta a quienes están pidiéndole explicaciones.

"Me re identifica esta canción que acabo de cantar, menos lo que dice al principio, la primera parte", dice Maratea en alusión a "un x100to" (un por ciento), interpretada por Grupo Frontera y Bad Bunny. Y dice Maratea, entre risas: "¿Viste que arranca diciendo 'Me queda un por ciento...' y a mí me quedan 5...".

El comentario de humor que hace Maratea tiene lugar en medio de un momento delicado para Independiente, que busca recuperarse en el plano deportivo pero está lejos de poder superar la crisis económica que lo mantiene en jaque.