María Becerra sorprendió con un saludo en lengua de señas y emocionó a sus fans

Un gesto de María Becerra tomó protagonismo en redes sociales. Un video breve, registrado en la vía pública, mostró a la cantante en un momento cercano con una fan y generó una fuerte repercusión.
La situación se dio cuando la artista se encontró con una seguidora que decidió contarle una historia personal. Según relató la joven, sus padres son sordos, pero mantienen un vínculo con la música a través de las vibraciones de los parlantes.
Ese dato despertó el interés de la cantante, quien decidió continuar el intercambio más allá de un saludo habitual y prestar atención al relato.
Embed - MARÍA BECERRA Y UN SALUDO EN LENGUA DE SEÑAS
Un momento espontáneo que se volvió viral
Durante la charla, la fan le explicó cómo su familia logra conectarse con las canciones pese a la dificultad auditiva. La escena transcurrió en la calle, sin producción ni preparación previa.
Ante esa situación, María Becerra tomó una decisión en el momento: grabar un saludo en lengua de señas dirigido a Miguel, el padre de la joven.
Con la ayuda de la fan, la artista practicó los movimientos necesarios para lograr una frase clara. El mensaje incluyó un saludo breve y directo, adaptado al lenguaje gestual.
El aprendizaje en tiempo real
El video muestra a la cantante concentrada en reproducir correctamente los gestos. Aunque ya conocía algunas señas básicas, decidió ensayar hasta lograr una expresión comprensible.
La frase elegida fue “Hola Miguel, un beso”, que la artista repitió tras varios intentos guiados por la joven.
Ese momento quedó registrado y luego circuló en distintas plataformas digitales, donde alcanzó una rápida difusión.
Repercusión en redes sociales
El contenido comenzó a compartirse de forma masiva en redes como TikTok e Instagram. Usuarios destacaron la actitud de la cantante y la forma en que respondió a la historia.
Entre los comentarios, varios mensajes hicieron foco en la cercanía de la artista y en su disposición para interactuar con seguidores.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.