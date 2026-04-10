María Becerra sorprendió con un saludo en lengua de señas y emocionó a sus fans

Un gesto de María Becerra tomó protagonismo en redes sociales . Un video breve, registrado en la vía pública, mostró a la cantante en un momento cercano con una fan y generó una fuerte repercusión.

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La situación se dio cuando la artista se encontró con una seguidora que decidió contarle una historia personal. Según relató la joven, sus padres son sordos, pero mantienen un vínculo con la música a través de las vibraciones de los parlantes.

Ese dato despertó el interés de la cantante, quien decidió continuar el intercambio más allá de un saludo habitual y prestar atención al relato.

Embed - MARÍA BECERRA Y UN SALUDO EN LENGUA DE SEÑAS

Un momento espontáneo que se volvió viral

Durante la charla, la fan le explicó cómo su familia logra conectarse con las canciones pese a la dificultad auditiva. La escena transcurrió en la calle, sin producción ni preparación previa.

Ante esa situación, María Becerra tomó una decisión en el momento: grabar un saludo en lengua de señas dirigido a Miguel, el padre de la joven.

Con la ayuda de la fan, la artista practicó los movimientos necesarios para lograr una frase clara. El mensaje incluyó un saludo breve y directo, adaptado al lenguaje gestual.

El aprendizaje en tiempo real

El video muestra a la cantante concentrada en reproducir correctamente los gestos. Aunque ya conocía algunas señas básicas, decidió ensayar hasta lograr una expresión comprensible.

La frase elegida fue “Hola Miguel, un beso”, que la artista repitió tras varios intentos guiados por la joven.

Ese momento quedó registrado y luego circuló en distintas plataformas digitales, donde alcanzó una rápida difusión.

Repercusión en redes sociales

El contenido comenzó a compartirse de forma masiva en redes como TikTok e Instagram. Usuarios destacaron la actitud de la cantante y la forma en que respondió a la historia.

Entre los comentarios, varios mensajes hicieron foco en la cercanía de la artista y en su disposición para interactuar con seguidores.