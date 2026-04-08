Quién es Pilar Sordo, la psicóloga que llega a Jujuy con una charla sobre autoestima y bienestar emocional

Pilar Sordo, una de las psicólogas y conferencistas más reconocidas de América Latina , llegará a Jujuy para presentar su conferencia magistral “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres” . La cita será el miércoles 15 de abril a las 21 en el Centro Cultural Martín Fierro , en una jornada que buscará abrir un espacio de reflexión sobre autoestima, bienestar emocional y vínculos personales.

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La propuesta pondrá el foco en una pregunta central: cómo influye la forma en que una persona se habla a sí misma en su nivel de autoestima. A partir de esa idea, la especialista desarrollará conceptos vinculados al lenguaje interno, las emociones y la manera en que cada persona construye su relación consigo misma y con los demás.

María del Pilar Sordo Martínez nació en Temuco, Chile, y construyó una trayectoria destacada como psicóloga, escritora, columnista y conferencista. A lo largo de los años, se convirtió en una voz reconocida por sus investigaciones y charlas sobre relaciones interpersonales, inteligencia emocional, familia, pareja y desarrollo personal.

Su trabajo se caracteriza por un lenguaje directo, cercano y accesible, con el que logró llegar a públicos muy diversos en distintos países de Latinoamérica. Sus libros y exposiciones abordan temas cotidianos desde una mirada emocional, con herramientas para aplicar en la vida diaria.

Gran parte del material que luego transformó en libros y conferencias surgió de su experiencia profesional, en talleres, escuelas, hospitales y espacios de acompañamiento. Esa combinación entre práctica clínica, observación social y comunicación clara fue una de las claves de su proyección internacional.

De qué tratará la charla en Jujuy

Durante su presentación en el Centro Cultural Martín Fierro, Pilar Sordo trabajará sobre el impacto que tiene el diálogo interno en la construcción del amor propio. La especialista plantea que las palabras no solo describen lo que una persona siente, sino que también moldean su realidad emocional.

Entre los principales ejes que desarrollará en su paso por Jujuy aparecen el poder de las palabras, la relación entre pensamiento y bienestar emocional, la diferencia entre autocrítica y autocompasión, y herramientas concretas para mejorar la forma en que cada uno se habla a sí mismo.

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La charla combinará conceptos teóricos con ejemplos prácticos, en una propuesta pensada para quienes buscan revisar su autoestima, mejorar sus vínculos y fortalecer su bienestar emocional.

Gira nacional y entradas para el evento

La visita a Jujuy forma parte de la gira nacional que Pilar Sordo realizará durante abril de 2026. El recorrido incluye presentaciones en distintas provincias del país y llegará al norte argentino con fechas en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

En Jujuy, la presentación será el miércoles 15 de abril a las 21 en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma oficial de venta: https://norteticket.com/PILAR-SORDO-EN-JUJUY-2026/

El evento está dirigido a quienes quieran profundizar en el amor propio, la autoestima y el impacto que tiene el lenguaje cotidiano en la vida emocional.