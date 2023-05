Farándula.. María Fernanda Callejón apuntó contra Yanina Latorre y ella respondió El enfrentamiento se produjo luego de que Callejón, en Duro de Domar, comentara su experiencia con Yanina Latorre.





María Fernanda Callejón y Yanina Latorre se dijeron de todo.

En el programa Duro de Domar se emitió un video que abordaba el conflicto entre dos panelistas de LAM: Yanina Latorre y Estefi Berardi. Posteriormente, los participantes del programa de C5N se enfrascaron en un debate sobre el tema, y fue en ese momento que María Fernanda Callejón decidió compartir una experiencia personal que involucraba a la mediática.

image.png "A Yanina la conozco hace mucho tiempo. Siempre nos llevamos muy bien, tuvimos empatía hasta que yo me senté en LAM. Cuando yo me senté me respetaba, me careteaba y me decía te quiero...", comenzó la presentación de la panelista de DDD.

En ese sentido, Callejón destacó que "no es cierto que siempre digas la verdad, y yo puedo dar fe de ello". . Entonces, comenzó a describir la experiencia que vivió con Latorre: "No mostraste solidaridad, me di cuenta de tu verdadera naturaleza mientras trabajábamos juntas. Me insultaste y diste noticias que carecían de precisión".

