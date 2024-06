Marina Calabró sobre Rolando Barbano: ¿Siguen juntos?

En contraste, el experto en temas policiales y judiciales , que también ganó en su categoría, no hizo referencia alguna a la declaración. Su silencio generó bastante alboroto en la celebración, especialmente entre algunos asistentes que lo abuchearon.

El lunes, volvieron a verse en los estudios de Radio Mitre, donde ambos integran el equipo de Lanata sin filtro. Como cada día, se ubicaron uno al lado del otro y al principio no intercambiaron palabras. Previsiblemente, la charla se centró en los discursos de los premiados, lo que permitió que ambos reflexionaran sobre sus propios comentarios.

“Está el riesgo (de olvidarse), yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos. Me olvido de uno y no vuelvo a comer un asado”, detalló el experto en judiciales del ciclo.

Desde hace 48 horas que la relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano se convirtió en tema de debate nacional.

La periodista también hizo su aporte: “Bueno, no hice las cosas bien, pero eso es por no pensar, si uno piensa de antemano se lleva un punteo (...). Solo es que soy un poco estúpida”.

La que se pronunció fuera del entorno laboral fue Marina. Aunque el lunes se disculpó por su comportamiento, al ser nuevamente consultada sobre su relación con el periodista, dejó todo en claro. “¿Son novios o no?”, quisieron saber los cronistas que la esperaban en la puerta de la radio. “No, yo nunca dije eso ni él tampoco, así que no”, contestó contundente. “Somos compañeros de trabajo. Pregúntenle a él”, sumó.

Los medios contactaron a la periodista, quien realizó una solicitud particular: “Necesito que esto termine, no quiero hablar más del tema”.

Las disculpas de Marina Calabró

“Nunca pensé que se iba a armar tanto quilombo por decir: ‘A mi amor’”, expresó Marina Calabró en su programa de radio El Observador el pasado lunes por la tarde. Así se refirió a la polémica desatada con su expareja Rolando Barbano después de las dedicatorias en los Premios Martín Fierro de la Radio 2024, y la subsiguiente atención mediática sobre su relación. Durante el programa, Calabró se disculpó con el periodista.

“Es como si hubiera cometido un pecado mortal. Maté a Kennedy. ¡Se armó un quilombo! Lo único que voy a decir es que si herí o incomodé a alguien, pido disculpas porque, nobleza obliga. Pero es lo que me salió. También me genera una contradicción andar pidiendo disculpas, por lo que me brotó espontáneamente. Es raro”, señaló. “Parece que uno puede decir cualquier cosa, menos un: ‘Y a mi amor’”, expresó.

“Lo de las disculpas lo digo en serio porque, lejos de mí, estuvieron las ganas de incomodar o generar algo desagradable para alguien”, apuntó. “Pido disculpas, no al mundo, sino a quien corresponda”, destacó.

