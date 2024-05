Qué dijo Flor Vigna sobre el romance de Luciano Castro con Griselda Siciliani. 

La ex Combate confesó que “le deseo lo mejor, lo quise mucho y ella me encanta como artista y como mujer. Lo que más quiero es que se corte la telenovela y que podamos ser felices todos”.

Además, si bien no brindó más detalles sobre lo que siente del nuevo presente de Castro, sí hay que recordar que siempre destacó que se separaron en buenos términos.

Hace unas semanas, en Intrusos, la artista había manifestado que “creo que pasaron unos cinco o seis meses y siempre que hablamos lo hacemos desde el cariño y desde lo lindo que fue vivir esos tres años juntos”.

También Vigna indicó que “la verdad es que fue un amor hermoso, así que cuando nos hemos juntado para devolvernos las cosas, fue una especie de agradecernos, llorar juntos; pero sabiendo que lo romántico y lo sexual queda afuera”.

Y agregó que “no creo en la amistad de los ex, pero sí en una buena relación. Esta es la parte mala de ser público porque yo podría sentarme a tomar unos mates con vos y filosofar, pero no me animo a contarle a todo el mundo por qué me separé. Si puedo decir que lo amé muchísimo y a veces hay que entender que amar es soltar”.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre el romance entre Castro y Siciliani

En una nota con LAM, Sabrina Rojas, ex pareja de Luciano Castro y madre de dos hijos, Fausto y Esperanza, habló sobre la nueva relación del actor con Griselda Siciliani.

La actriz señaló que “me alegro, a mí me importa únicamente con quién se vinculan mis hijos, no me importa con quién sale, si es Flor, Griselda o quien sea. Yo no hablo del tema, yo ya sabía de antes, no quiero decir fecha exacta, eso lo tienen que decir los protagonistas”.

Además expresó que “mientras el gordo esté en armonía familiarmente con mis hijos y con todo lo que tenga que ver, con ser un buen papá que haga lo que quiera, con quien quiera. A mí ella no me cae ni bien ni mal, me da igual, no tuve mucho trato”.

Y añadió que “ya sabía que es una ex de mi ex, nos hemos cruzado, que revivan las cenizas con amor. A él lo veo bien, no es que antes lo veía mal, pero capaz en dos meses te digo que no, viste como es Luciano. Le deseo mucha suerte, sabemos que un día te puede contestar bien y otro día no”.