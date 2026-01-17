sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 20:06
Lesiones.

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo. La víctima fue asistida por el SAME y trasladada a un hospital. La causa quedó caratulada como lesiones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Accidente Marta Fort (1)

Marta Fort, hija del empresario mediático Ricardo Fort, protagonizó este sábado un accidente de tránsito en el barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió sobre la calle Migueletes al 1100, entre Olleros y Federico Lacroze, cuando la joven circulaba a bordo de su camioneta BMW.

Según informaron fuentes policiales, Fort atropelló a una mujer de 89 años que se encontraba cruzando la calle. La víctima quedó tendida en el suelo hasta la llegada del SAME, que diagnosticó politraumatismos y dispuso su traslado a un hospital de la Ciudad para una evaluación más completa.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la mujer habría cruzado “de manera incorrecta” al momento del impacto, señalaron los voceros consultados.

La causa quedó registrada bajo la carátula de “lesiones” y comenzó a ser investigada por la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Ferteins. Tras recibir las notificaciones pertinentes, Fort fue autorizada a retirarse del lugar.

Ricardo Fort con Marta y Felipe

La versión del entorno de Marta Fort

El abogado de la familia, César Carozza, confirmó que la mujer herida “está bien” y explicó que el lunes se presentará para avanzar con la formalización del siniestro. También aclaró que el vehículo no fue secuestrado porque las autoridades actuaron en el lugar.

Testigos del hecho relataron que la joven conductora maniobró para evitar un auto estacionado en doble fila y en ese movimiento terminó embistiendo a la mujer. También señalaron la presencia de una motocicleta que habría obstaculizado el paso.

Accidente Marta Fort

Antecedente reciente: el choque de Felipe Fort

Meses atrás, el hermano gemelo de Marta, Felipe Fort, también protagonizó un episodio vial cuando chocó con una motocicleta sobre la Avenida del Libertador. En aquel caso, no hubo heridos y el hecho fue catalogado como un “choque simple”. Tanto Fort como el motociclista, identificado como Victoriano Jesús Valdivia Rojas, rechazaron iniciar acciones judiciales, por lo que solo se labró una constancia policial.

En esa oportunidad el SAME realizó controles clínicos y confirmó que ninguno sufrió lesiones. Ambos vehículos contaban con la documentación en regla, según confirmó Carozza, quien remarcó que la resolución del caso quedó a cargo de las aseguradoras.

Felipe Fort

