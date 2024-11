Mauro Icardi, obligado por la Justicia a "abstenerse de actos de perturbación" contra Wanda Nara

Mientras Wanda Nara vive su romance con L-Gante, la Justicia notificó a Mauro Icardi.

A pesar de este conflicto legal, la figura mediática no escatima en mostrar abiertamente el afecto que siente por L-Gante. “Ella va a pelear contra viento y marea y va a seguir con él. Otra de las cosas que la tiene muy afectada son las críticas en las redes. A ella la tiene indignada que la opinión pública está un poco a favor de Mauro y muy en contra de ella”, compartió Yanina Latorre en el programa de Ángel de Brito sobre su conversación con la empresaria.

“Me dijo: ‘Yo sé que él es diferente a mí, que se expresa distinto, que tiene otra manera de vivir, pero yo me enamoré’”, agregó la panelista. Inmediatamente después, explicó cuándo empezó su relación con el cantante: “Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián le guste a quien le guste”.

Wanda Nara y L-Gante, más enamorados que nunca.

En cuanto al momento preciso y al término de su vínculo matrimonial con Icardi, afirmó: “Se pusieron de novios el día anterior a la fiesta de Bake Off, hace 12 días. Se puso de novia el primero de noviembre. Ella está separada hace meses largos. Me dijo que le está costando mucho cortar el vínculo porque Mauro no lo entiende. No me habló mal de Mauro, ni lo criticó ni lo humilló en ningún momento. Ella está muerta con L-Gante, me lo dijo 90 veces”.