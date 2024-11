Wanda Nara mostró la conversación privada que tuvo con Mauro Icardi luego de la lesión

El viernes pasado, Mauro Icardi , ex de Wanda Nara y delantero del Galatasaray de Turquía, confirmó que sufrió una lesión severa en su rodilla que lo alejará de los terrenos de juego durante un largo periodo. Según reveló el propio jugador, se trata de una rotura de ligamentos cruzados y meniscos, daño que requerirá un mínimo de ocho meses de recuperación antes de que pueda volver a competir al máximo nivel.

Esta escapada tuvo lugar después de que Nara confirmara públicamente su relación con el músico argentino. No obstante, la reciente lesión del futbolista, hizo que la conductora mostrara los mensajes de apoyo a él en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Wanda publicó una historia mostrando el mensaje de WhatsApp que le envió a Icardi en este momento complicado, que, a juzgar por la diferencia horaria con Turquía, se produjo poco tiempo después de que el delantero confirmara el diagnóstico.

image.png

“Mauro, lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal hace rato”, se lee en la captura de pantalla que mostró la conductora de Bake Off Famosos. Y añadió palabras de ánimo y ofrecimiento de ayuda: “Ahora ya pasó, recupérate y lo que necesites contás conmigo, los mejores (por los médicos) son en Roma. No dudes de atenderte con el mejor y la recuperación es importante, todo va a estar bien”. De esta manera, Nara no solo le ofreció su respaldo emocional, sino que también le recomendó que realice la rehabilitación en Italia, con el objetivo de que reciba atención médica de primera calidad.