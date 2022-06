Mick Jagger tiene Covid-19 y los Stones reprograman shows

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCewIpCgDupN%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJTqy7jieYQeOOyZCAgK2TwTks2tBugrVCdq5SPZCvv9F7kgEYmjK2bLBizxhem2EH9R1cBfCGBeoVej2zK08p3bwRQM7wCq5xBLDMDi39UKESpaGgBCC7uyuJFJJpq9mTGt7yFjSL6zyV8EQlvvjCTtsaDwZDZD View this post on Instagram A post shared by The Rolling Stones (@therollingstones)

En un comunicado, la banda de rock británica detalló en un comunicado que el vocalista, de 78 años, se sometió a una prueba tras “experimentar síntomas de Covid a llegar al estadio” Johan Cruyff Arena.

A través de un comunicado, la banda manifestó que “los Rolling Stones lamentan profundamente el aplazamiento de esta noche, pero la seguridad del público, de los músicos y del equipo de la gira tiene que ser prioritaria”.

Representantes de Mojo Concerts, que había organizado el show en Países Bajos, informaron al público presente en el estadio de lo ocurrido una hora y media antes de la hora fijada para el inicio de la presentación.

Jagger “no puede cantar, no puede tocar”, dijo un locutor. “Esta noche no hay espectáculo”. Ámsterdam iba a ser la cuarta parada de la gira europea Stones Sixty, tras la presentación del jueves en Liverpool.

Los Stones aseguraron que encontrarán una nueva fecha para ofrecer otro recital en Ámsterdam en el futuro, para el que servirán las entradas que ya se habían vendido para hoy.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Jagger expresó que “desafortunadamente di positivo de Covid-19. Nos gustaría reprogramar la fecha lo antes posible y volver tan pronto como podamos. Gracias por su entendimiento y paciencia”.

The Rolling Stones en su gira 2022

La gira de los Rolling Stones

Esta es una gira muy especial para la banda ya que celebra los 60 años de carrera. El primer show del tour europeo fue ante una multitud en Madrid, en el Wanda Metropolitano, que disfrutó de varios de sus clásicos.

La banda tenía previsto presentarse esta noche en Ámsterdam, en el marco de la gira que comenzó en España el 1 de junio, y los llevará a lo largo de 10 países, hasta cerrarla el 31 de julio en Suecia. Así, la gira contempla, además, dos shows en Londres, el 25 de junio y el 3 de julio.

El tour llegó después del exitoso tour No Filter durante la segunda mitad de 2021 por los Estados Unidos, con más de un 1 millón de entradas vendidas.

Un video de Charlie Watts en la pantalla gigante produjo la primera ovación de la noche. Después sonó el poderoso riff de guitarra de Street Fighting Man en el gran escenario. Luego llegarían 19th Nervous Breakdown, Sad Sad Sad, Tumbling Dice.

Temas históricos con algunos de los últimos años. Un setlist ajustado para los gustos de los seguidores. Honky Tonk Women, Miss You, Midnight Rambler y el eterno Start Me Up fueron otros de los temas cantados por todo el estadio.