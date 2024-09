Mirtha Legrand preguntó por la muerte de San Martín y generó polémica

Mirtha Legrand no se calla nada y en un momento de la cena, hizo duras críticas al presidente Javier Milei.

“¿El General San Martín, de qué murió?”, preguntó Legrand a Rosetti de manera directa. Ante esta pregunta inesperada, el experto respondió con claridad.

“Murió de un paro cardiorespiratorio, como causa inmediata. Y como causa mediata, shock, que es un problema cardiovascular hemorrágico, y la segunda causa mediata, hemorragia digestiva. Él siempre tuvo enormes gastralgias, que son vómitos de sangre”, detalló Rosetti.

Mirtha quiso saber de la salud del Gral. José de San Martín, uno de los grandes próceres de la historia Argentina.

Bajo la observación atenta de Mirtha, el médico prosiguió con su exposición: “Fue un libro de enfermedades San Martín. Mitre decía que era uno de esos héroes inválidos’. Murió ciego, con cataratas”.

Frente a esto, la célebre presentadora hizo una observación inesperada que generó controversia en las redes sociales, ya que muchos debatieron sobre si fue apropiado o no mencionarlo en directo.

“Doctor, no se había dicho que había muerto de sífilis. ¿Nunca se dijo?”, preguntó Mirtha a Rosetti, a lo que el médico respondió firmemente que no, y sugirió que tal vez se estaba confundiendo con los eventos de la época de Manuel Belgrano.

Embed

Dura crítica de Mirtha Legrand a Javier Milei: "Me da miedo"

Mirtha Legrand no se muestra reservada y, durante la cena, lanzó severas críticas hacia el presidente Javier Milei. Además, tuvo un intercambio intenso con el diputado nacional respecto a la represión contra los jubilados en el Congreso, a raíz del veto gubernamental a la reforma previsional.

El conflicto surgió cuando la periodista Luciana Geuna describió como “muy grave” el incidente en el que una niña de 11 años fue rociada con gas pimienta por un agente policial durante la protesta.

¿El General San Martín, de qué murió?", le consultó Legrand a Rosetti directamente.

"Yo pensé que con este Gobierno no íbamos a tener esta violencia", lanzó sin vueltas la conductora, que lejos de cerrar en ese comentario, fue por más. "Yo lo veo por televisión y me da pena, me da miedo”, agregó la diva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.