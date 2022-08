Mirtha Legrand protagoniza la promoción de "La Casa del Dragón"

Mirtha Legrand, protagonista de la promoción de la precuela de Game of Thrones.

Mirtha Legrand protagoniza la nueva promoción de La Casa del Dragón, la precuela de Game of Thrones que será estrenada en HBO Max. Con esta inesperada participación, Mirtha, que pronto desembarcará en la pantalla de eltrece, volvió a incursionar por el mundo de la actuación por unas horas.

“Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Antes no podía decir nada, pero ahora sí. En este último tiempo, muchísimas celebridades han tenido sus propias series y películas, basadas en su vida. Ahora yo tendré la mía”, arrancó diciendo Legrand.

Luego, y con las imágenes de La Casa del Dragón de fondo, añadió: “Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia. Han habido conflictos en mi círculo familiar, romances, disputas de poder. Realmente, ha pasado de todo y decidí cantarlo”. Durante su actuación, Marcela Tinayre y Juanita Viale no quedaron afuera: “Muchas veces la gente en la calle me dice que nos ven como un clan, hasta nos comparan con algunas monarquías, me hacen reír”.

De qué trata “La Casa del Dragón”, la precuela de “Juego de Tronos”

Respecto a la serie, que estará ambientada doscientos años antes de Juego de Tronos y mostrará los orígenes de la familia Targaryen, anticipó: “Van a poder ver mi infancia y conocer a quienes fueron mis compañeros”.

Para concluir la promo, no podía estar ausente la frase cabecera de la Chiqui: “Como siempre digo: como te ven te tratan, si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te quieren robar el trono”.

La entrega estará protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

