Mirtha Legrand vuelve a la televisión: ¿En qué canal lo hará?

E s por esto que Mirtha vuelve a El Trece , tal como lo quería desde un primer momento . Así fue confirmado por la sección de La Pavada, del Diario Crónica. Si bien no se conoce cuándo ni a qué hora será el programa, está confirmada su regreso a la televisión argentina bajo el nombre La Noche de Mirtha, en este caso, emitiéndose en horario nocturno y no el tradicional almuerzo .

Por otro lado, su nieta y actriz Juana Viale también se metió en la negociación a raíz de que conducirá el programa de los domingos. Así, la familia Legrand-Viale será la protagonista de la programación de El Trece durante los fines de semana.

Lo único que resta acordar antes de la vuelta de Mirtha es nada menos que la firma de Nacho Viale, su productor. El dueño de StoryLab aún no a puesto el gancho al contrato que ya recibió la aprobación de Adrián Suar, con quien se ha reunido y mantenido extensas conversaciones con el fin de que se pueda concretar el regreso de la estrella televisiva de 95 años.

Esperando una definición de su futuro en El Trece, Juana Viale explotó

Juana Viale está pasando por una situación por demás incómoda. En las últimas horas, la actriz y conductora difundió un sorpresivo video en el que expresó su fura. Por medio de una publicación que hizo en una historia en Instagram, Juana expresó un curioso comentario donde quedó poco claro a quién o quiénes se refirió: "Estoy re hinchada las bolas hoy, perdón. Estoy enojada...".

No obstante, inmediatamente después de manifestar claramente su fastidio, señaló que se encuentra transitando una situación que sin dudas la perjudica hace un tiempo. "No no, no estoy enojada, estoy... no puede creer que sigamos en este estado, pero bueno....", lanzó.

De todas maneras, en ningún momento se brindaron precisiones sobre qué es lo que la está perjudicando. Así, en base a lo trascendido en los últimos días, Juana Viale y su abuela Mirtha continúan sin saber que pasará con El Trece, canal con el que no lograron llegar a un acuerdo para poder regresar a la televisión este año. De hecho, han comenzado a circular rumores que señalan que ambas presentadoras podrían estar cerca de firmar un contrato con América TV, aunque aún no hay una confirmación al respecto.

