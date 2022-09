Mirtha Legrand volvió: "Tanto me pedían y aquí estamos"

“Qué maravilla. No dormí en toda la noche, pero estoy feliz de estar aquí de vuelta. Tanto me pedían ‘Mirtha volvé’, ‘Mirtha te queremos ver’ y la Chiqui volvió. Aquí estamos” , dijo. “Estoy un poco nerviosa, me tiemblan las piernas y no me siento segura al caminar. Por eso le pedí a Mónica (una asistente) que fuera tan gentil y me acompañara”, explicó.

“Divina Nelly, nunca la olvidaré. La queremos muchísimo”, dijo la conductora, quien recibió en su regreso a Pato Galmarini, Baby Etchecopar, El Puma José Luis Rodríguez y Moria Casán, quien le hizo un particular regalo.

Volvió Mirtha Legrand a El Trece (1).jpg Volvió Mirtha Legrand a El Trece

“Es una cosa especial hecha por un artesano que se llama Lucio Benenati y trabaja en la revista Vogue. Me lo hizo para cuando iba a estrenar Julio César”, comentó Casán. “Está hecho a mano y tiene hojitas de oro. Una corona especial hecha a mano para una reina. Es para vos como un símbolo de tu reinado absoluto en la televisión”, marcó Moria.

Minutos después, la conductora no tuvo contemplaciones con Moria y le preguntó: “¿Vos nos querés a Susana y a mí?”, a lo que la controvertida conductora respondió. “Ay, qué pregunta. A mí me cuesta un huevo querer”.

“A vos te quiero y te respeto muchísimo. A Susana también, pero no es mi amiga, fuimos muy buenas compañeras de teatro. Ella vino a verme y yo nunca fui a verla, no tenemos la misma reciprocidad”, expresó la pareja de Galmarini.

“Siempre nos ponen como una competencia, yo no me siento una diva, me siento una divagante. Yo me atrevo a cosas que ustedes quizás no, son más estructuradas. Yo hice programas de televisión que han sido un antes y un después, no transo con el sistema y me voy”.

¡VOLVIÓ MIRTHA MUY EMOCIONADA Y TRIUNFAL!: "No dormí en toda la noche"

Mirtha Legrand y la actualidad argentina

“Soy una mujer grande, pasé por todos los gobiernos y nunca vi al país como está hoy”, aseguró. “Por la unión de los argentinos”, enfatizó la Chiqui antes de leer los últimos agradecimientos y alzar las copas, antes de sus reconocidas palabras.

“Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden: lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven te tratan, si te va mal, te maltratan y si te bien te contratan. Los espero el próximo sábado y este programa trae suerte”, cerró.