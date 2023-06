More Rial habló de cómo está hoy la relación con su padre

More Rial se refirió a su distanciamiento de Jorge Rial

En una entrevista exclusiva, Morena Rial, hija del reconocido periodista Jorge Rial, abrió su corazón y compartió detalles sobre la situación actual de su relación con su padre. Tras su regreso de Colombia, donde vivieron un episodio que generó polémica, Morena confesó que se encuentran distanciados y que su vínculo se encuentra en tensión constante.

Durante el intercambio de palabras en el programa televisivo, Nazarena Vélez, amiga cercana de la familia, consultó a Morena si su padre había experimentado algún cambio en su actitud tras el incidente ocurrido en Colombia. A lo que la joven respondió: "Estoy un poco distanciada desde que vine de Colombia. No te sabría decir".

La incertidumbre crecía en el set de televisión, y Yanina Latorre no dudó en indagar sobre los motivos detrás del distanciamiento. Morena, mostrando su reserva, manifestó que no daría detalles al respecto: "No voy a hablar. Es desde que volvimos de Colombia".

El conductor del programa, Ángel de Brito, recordó que las discusiones entre Morena y Jorge Rial son frecuentes, a lo que la joven asintió con sinceridad: "Sí, estamos siempre a los tiros. Pero no pasa nada, ya va a pasar".

La periodista Andrea Taboada buscó aclarar si el distanciamiento se había originado durante su estadía en Colombia, a lo que Morena respondió: "No me peleé en Colombia. Pero hay cosas que a mí no me gusta y hay cosas que a él no le gustan, y no nos vamos a llevar bien por eso".

El futuro de la relación entre Morena y Jorge Rial es incierto, aunque la joven espera que con el tiempo puedan superar sus diferencias y encontrar un equilibrio en su vínculo paterno-filial.

Durante la conversación, se pusieron en evidencia las tensiones existentes y los desencuentros constantes que han afectado su relación.

Cuando Yanina, una de las panelistas presentes, indagó sobre lo que a Morena no le gusta, la joven se negó a dar detalles públicamente: "No lo voy a decir por la tele". Esto dejó entrever que existen asuntos delicados que prefiere mantener en privado.

La curiosidad no cesaba y Yanina intentó profundizar en los motivos de enojo que Morena experimenta con su padre. La respuesta de la joven fue contundente: "Vivimos peleando". Esta afirmación dejó entrever una dinámica de discusiones constantes que ha afectado su relación paterno-filial.

La periodista Mariza Balli planteó la posibilidad de que Jorge Rial sea celoso con Morena, pero la joven negó rotundamente esta afirmación, expresando que su padre ya no se inmiscuye en su vida amorosa. Morena compartió una experiencia pasada en la que ella tomó decisiones distintas a las de su padre y eso generó conflictos: "Desde el papá de mi hijo, que él me dijo 'no, no, no'. Y yo 'sí, sí, sí'. Y después me terminó arruinando la vida...".

Cuando se le preguntó si en algún momento le dio la razón a su padre, Morena fue clara en su respuesta: "No, no. Yo de todas las cosas que hago en la vida me hago cargo". Esta afirmación revela que la joven asume la responsabilidad de sus acciones, aunque no esté de acuerdo con la postura de su padre.