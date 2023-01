Moria Casán y una defensa a exhibir el cuerpo en bikini

En las últimas horas, Moria Casán se convirtió tendencia en las redes sociales luego de que se popularizara una foto suya luciendo una bikini en la playa. Si bien la imagen por sí sola no tenía una particular relevancia, cobró notoriedad a raíz de una discriminación que recibió de parte de una internauta, que apuntó contra el cuerpo de la diva y le pidió que se ubicara porque es “una mujer mayor”. La exvdette, fiel a su estilo, no se quedó callada y su respuesta fue contundente: "Tapate vos".