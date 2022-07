Las fotos de la luna de miel de Moria Casán y Pato Galmarini

image.png

El reencuentro de Casán con Galmarini fue a principios del año pasado, cuando la actriz comenzó a tomar clases sobre la historia del peronismo, esa amistad terminó en amor y en junio de ese año confirmaron su relación a través de las redes sociales.

Moria de 75 años y Galmarini de 79 afianzaron su relación desde el año pasado y ahora disfrutan de unos días de descanso y amor en Europa. El noviazgo se afianzó durante el 2021 y en diciembre del año pasado la artista desde el programa que conducía por El Nueve, Moria es Moria, aclaró que no se casó con el dirigente sino que tienen una unión sentimental que va más allá de los papeles.

“No pasamos por el Registro Civil, pasamos por una propiedad horizontal”, indicó Moria Casán. Y explicó: “Un día yo estaba en una posición horizontal y veo que Galma me mira y se me viene encima y me dice: ¿te querés casar? y yo digo ¡bueno!”.

Siguiendo con su relato dejó en claro que “después no nos casamos por civil, pero establecimos un compromiso tácito. Se lo dijimos a la familia el domingo pasado que fue su cumpleaños 79. Nadie sabía nada, pero así somos nosotros. Fuimos clandestinos, fue mi profe de historia, me vino a buscar...”.

En una oportunidad había anticipado su deseo de Fernando Galmarini la acompañara en este viaje y luego celebrar en Europa su “unión simbólica”: “Nos vamos a quedar en una casa y de ahí vamos a la playa durante mis vacaciones; estamos felices y vamos a tratar de disfrutar como corresponde y como nos merecemos”.

Cascais es una ciudad turística de Portugal situada al oeste de Lisboa, famosa por sus playas y su concurrido puerto deportivo. El casco antiguo alberga la fortaleza medieval de Nuestra Señora de la Luz y la ciudadela es muy pintoresca.

La opinión de Moria Casán sobre Pato Galmarini

Desde hace mucho tiempo que la actriz no mantenía una relación real, ya que el anterior vínculo con el artista italiano Humberto Poidomani fue una especie de "ficción guionada" por ambas partes. En cambio, ahora, Moria define el sentimiento con Fernando como “un amor real y pasional”.

Blanquearon el noviazgo en febrero de este año y ella contó que “lo que me enamoró de Galmarini es que me vino a buscar en un momento en que estaba sola. Yo tengo una segunda vida clandestina en la que nunca nadie se enteró de nada. Allí entró Galmarini. Vino a mi casa a mirar la tele, cuando se iba, me agarró la mano y ahí lo besé”.

Y agregó que “me encanta su cabeza y cómo él elogia la mía. Con Galma, un día no nos separamos más. Es muy hermosa nuestra historia. Ambos nos redescubrimos. Él con cinco hijos y once nietos; yo con una hija y dos nietos. Somos personas con vidas intensas”.