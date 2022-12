Murió la actriz Haydée Padilla a los 86 años: su trayectoria. 

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre los motivos de su muerte ni sobre su sepelio.

Desde sus inicios en el teatro independiente a principios de los 60, la actriz mostró una gran versatilidad tanto para papeles dramáticos como para el baile y la comedia.

Trayectoria La actriz mostró una gran versatilidad tanto para papeles dramáticos como para el baile y la comedia. Twitter

Formada en el Conversatorio Nacional de Danzas, dio sus primeros pasos en obras como “La ópera de dos centavos”, “Jettatore”, "Romeo y Julieta” y “El Hamlet del barrio judío”, entre tantas, pero también combinó esas interpretaciones con actuaciones en el teatro de revistas en obras como “El Maipazo del año” y “Gran despiplume en el Maipo”.

En la misma tónica, hacia los 70, la actriz participó en una serie de películas de los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich, como “Los caballeros de la cama redonda” y fue parte del elenco de la novela “Piel naranja”, protagonizada por Arnaldo André y Marilina Ross.

La gran popularidad llegaría con su personaje de “La Chona” y su ciclo “Almorfando con La Chona”, una parodia en clave popular de los ya por entonces famosos almuerzos televisivos de Mirtha Legrand. Este personaje se convirtió en una constante interpretación de esta actriz, al punto de establecerse como su apodo a nivel popular.

En simultáneo, continuó encarando otros proyectos. Junto a su entonces pareja Federico Luppi fue parte de los filmes “Tiempo de revancha” y “El arreglo”, mientras que en televisión estuvo en los ciclos “Nosotros y los miedos”, entre tantos

En ese constante ir y venir entre el drama y la comedia picaresca, participó en cine de títulos tan diversos como “El telo y la tele”, “La muerte blanca”, “Billetes...billetes” y “Comisario Ferro”, entre otras; y en televisión en “Por amor a vos”, “30 y pico”, “Panadería Los Felipes”, “Buenas tarde, mucho gusto” y “Un cortado, historia de café”.

A principios de la década 2010, resucitó a su personaje para un ciclo emitido desde el Mercado Central bajo el nombre “Mediodías con La Chona”, a la vez que dictaba clases de teatro en La Manzana de las Luces.

Haydée Padilla y su dramática denuncia contra la violencia de género

En una entrevista que dio en 2019 en el programa Debo decir de Luis Novaresio, la figura había relatado cómo fue la traumática relación que vivió con Federico Luppi, con quien estuvo en pareja durante diez años en la década de los 70. “Si no me iba de la casa, él me iba a terminar matando”, expresó en ese momento cuando recordó los golpes y maltratos que sufrió por parte de su colega.

Fue una de las primeras en hablar de machismo y violencia de género. La actriz, hace tres años, contó cuándo fue el momento en el que decidió ponerle punto final al noviazgo que tenía con el actor. “Fue una situación muy fuerte en cuanto a que llevaba una violencia casi mortífera. Ahí le dije todo lo que se le puede decir a alguien y me fui”, reveló.

Tal como contó, Padilla había advertido que en la década en la que estuvo con Luppi, la violencia de género estaba institucionalizada. “Era cultural el sometimiento. Yo tenía una prima que me decía: ‘No lo sabés llevar. Vos decile que sí a todo y después hacé lo que querés’”, recordó.

Además, la figura había confesado que Federico Luppi “fue maltratado” y que él “respondía a su historia”. “Creía que eso estaba bien… Tenía mucho éxito el machismo en ese momento y a mí no me creía nadie y me hago responsable: alguna parte de mí aceptaba el sometimiento”, confesó la mujer que fue una de las primeras actrices en denunciar públicamente un hecho de violencia de género.

En esa entrevista, de hace tres años, Haydée Padilla le envió un mensaje al resto de las mujeres que estaban pasando por situaciones similares. “Hay que buscar contención. Siempre alguien te va a dar una mano o te va a tirar una soga. Pero lo tenés que decir: el silencio no ayuda”, concluyó.