En una nota que había publicado " Deadline" ya se había mencionado que ambas plataformas se encontraban en negociaciones para compartir contenido, como había ocurrido en su momento con Prime Video , que tiene disponible en su catálogo a Los Soprano y Six Feet Under (ambos formatos pertenecientes a Warner).

Mismo caso ocurrió con Sex and The City, una de las producciones más famosas de la televisión mundial, cuando HBO la venció a la cadena estadounidense TBS.

image.png

Netflix transmite series de HBO Max

Con este nuevo acuerdo, la serie Insecure, de HBO, ya se puede ver en Netflix, lo que significa la primera vez que una serie original de HBO está disponible en una plataforma de streaming rival en Estados Unidos.

El fin de este acuerdo entre Netflix y HBO Max proporciona a algunos de los títulos de HBO una audiencia potencialmente nueva y podría ayudar a Warner Bros. Discovery desde un punto de vista financiero.

Las cinco temporadas de la serie protagonizada que es protagonizada por Issa Rae llegó a Netflix el lunes, y confirmó los informes de que la serie podría estar entre los títulos propiedad de Warner Bros. Discovery añadidos a Netflix.

Insecure | Trailer

La plataforma también está lista para añadir Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under y Ballers como parte de un acuerdo de co-exclusividad con Max de WBD, que se cerró a finales de la semana pasada. Además, la serie de HBO True Blood se incorporará a Netflix fuera de Estados Unidos.